O zagueiro Diego Carlos pode retornar ao Brasil após passagem marcante no futebol europeu. Em meio às especulações, o defensor de 32 anos teve o nome atrelado ao Santos e começou a seguir o clube nas redes sociais. A situação animou os torcedores, que mostraram entusiasmo com a possível chegada do brasileiro. Confira.

Segundo a imprensa turca, Diego Carlos está fora dos planos do técnico José Mourinho e pode deixar o Fenerbahçe ainda nesta janela de transferências. A diretoria avalia liberar o zagueiro por empréstimo ou por um valor abaixo do mercado. No entanto, o histórico recente de lesões preocupa.

Seu melhor momento na carreira foi defendendo as cores do Sevilla, entre 2019 e 2022. No período disputou 136 partidas, somando mais de 11 mil minutos em campo. Menos de dois meses após se transferir para o Aston Villa, Diego Carlos sofreu uma grave lesão no tendão de aquiles e não conseguiu ter sequência no clube inglês.

Além da trajetória no futebol europeu, Diego Carlos chegou a ser convocado pela seleção Brasileira. Apesar de não ser utilizado entre os titulares, a convocação confirma o bom momento vivido no Velho Continente.

Diego Carlos foi convocado pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Santos monitora o mercado de transferências

As duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro não mudaram o foco do Santos no mercado de transferências. O clube segue de olho em oportunidades para reforçar o elenco para a sequência da temporada.

Nesta janela, o Peixe anunciou as contratações dos laterais Igor Vinícius e Mayke, do meia Willian Arão e do atacante Gustavo Caballero. O clube está aberto a novas possibilidades no mercado, em especial no setor ofensivo.

Com futuro indefinido, o zagueiro Zé Ivaldo tem propostas do futebol asiático e pode estar de saída do clube. Diante desse cenário, a comissão técnica pode aproveitar uma oportunidade para reforçar a zaga.