Brasileiro ex-Premier League segue gigante da Série A e agita torcedores
Segundo imprensa local, o defensor está fora dos planos do clube turco
O zagueiro Diego Carlos pode retornar ao Brasil após passagem marcante no futebol europeu. Em meio às especulações, o defensor de 32 anos teve o nome atrelado ao Santos e começou a seguir o clube nas redes sociais. A situação animou os torcedores, que mostraram entusiasmo com a possível chegada do brasileiro. Confira.
Segundo a imprensa turca, Diego Carlos está fora dos planos do técnico José Mourinho e pode deixar o Fenerbahçe ainda nesta janela de transferências. A diretoria avalia liberar o zagueiro por empréstimo ou por um valor abaixo do mercado. No entanto, o histórico recente de lesões preocupa.
Seu melhor momento na carreira foi defendendo as cores do Sevilla, entre 2019 e 2022. No período disputou 136 partidas, somando mais de 11 mil minutos em campo. Menos de dois meses após se transferir para o Aston Villa, Diego Carlos sofreu uma grave lesão no tendão de aquiles e não conseguiu ter sequência no clube inglês.
Além da trajetória no futebol europeu, Diego Carlos chegou a ser convocado pela seleção Brasileira. Apesar de não ser utilizado entre os titulares, a convocação confirma o bom momento vivido no Velho Continente.
Santos monitora o mercado de transferências
As duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro não mudaram o foco do Santos no mercado de transferências. O clube segue de olho em oportunidades para reforçar o elenco para a sequência da temporada.
Nesta janela, o Peixe anunciou as contratações dos laterais Igor Vinícius e Mayke, do meia Willian Arão e do atacante Gustavo Caballero. O clube está aberto a novas possibilidades no mercado, em especial no setor ofensivo.
Com futuro indefinido, o zagueiro Zé Ivaldo tem propostas do futebol asiático e pode estar de saída do clube. Diante desse cenário, a comissão técnica pode aproveitar uma oportunidade para reforçar a zaga.
