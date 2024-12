O momento do Manchester City tem afetado o humor de Pep Guardiola semanalmente. Sem conduzir a equipe ao caminho das vitórias há sete jogos, o treinador se enfureceu em entrevista coletiva por uma matéria de um jornal inglês.

O periódico "The Athletic" apontou que quatro dos principais jogadores poderiam sair ao final da temporada: Ederson, Walker, Grealish e De Bruyne. Questionado sobre uma possível negociação do meio-campista belga para outro clube em 2025, Pep foi irônico em sua resposta e rechaçou qualquer possibilidade.

As pessoas dizem que eu tenho problemas com Kevin. "É claro" que tenho problemas com ele depois de nove anos juntos. "É claro" que eu não gosto que ele jogue... o cara que mais tem talento no último terço do campo, não quero ele... Vocês acham que eu gosto de não poder jogar com ele? Ele trouxe o maior sucesso para o clube, mas ficou sete meses lesionado. É passo a passo. Ele vai tentar fazer isso e se sentir melhor, e eu estou desesperado para que isso aconteça. Pep Guardiola, sobre De Bruyne

O contrato de Kevin com os Cityzens dura justamente até o final de 2024-25. Na última janela, houve uma grande possibilidade de transferência para a Arábia Saudita, mas o atleta rechaçou e optou por se manter em Manchester. Com 33 anos, o belga viverá meses decisivos para uma extensão do vínculo com os mancunianos.

Eu adoraria ainda ter Kevin no auge, com 26 ou 27 anos. Ele também adoraria, mas não tem mais essa idade. Ele teve lesões no passado, importantes e longas, e é um cara que precisa estar fisicamente em forma para seu espaço e energia. Mas vocês acham que eu estou reclamando disso? Isso é normal. Sei que ele está desesperado para nos ajudar, e nos dá vislumbres de brilhantismo que só ele pode ter. Mas sempre falei que ele sozinho não resolverá nossos problemas - completou o comandante.

Na derrota diante do Liverpool, sofrida no domingo (1), o central saiu do banco de reservas com sua equipe já sendo batida por 2 a 0. De Bruyne está apto para mais minutos em campo nesta quarta-feira (4), diante do Nottingham Forest, pela 14ª rodada da Premier League.

