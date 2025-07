A primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes chegou ao final no domingo (13). O Chelsea derrotou o PSG e se tornou o primeiro campeão do torneio lançado pela Fifa em 2025. Assim como a Copa do Mundo de seleções, o campeonato acontece a cada quatro anos.

Chelsea celebra o título do Mundial de Clubes13, 2025. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Com um tempo considerável pela frente, o planejamento para a próxima disputa já está em curso. Neste ano, o Mundial de Clubes serviu como um evento teste da Fifa para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Em 2030, a copa de seleções também vai acontecer em três países. Espanha, Marrocos e Portugal sediarão as partidas do torneio mais importante do futebol mundial. Por sua vez, o Mundial de Clubes de 2029 ainda não tem sede. A Fifa não definiu se a competição será disputada em um dos três países e o Brasil aproveitou o espaço para demonstrar seu interesse em sediar a competição.

No sábado, antes da decisão do Mundial, Gianni Infantino participou de um evento nos Estados Unidos. O presidente da Fifa celebrou o sucesso da nova competição e deixou algumas possibilidades no ar, como a chance de aumentar o número de times e de elevar o número de participantes por continente no torneio.

Times classificados para o Mundial de Clubes de 2029

Com muitas definições a serem feitas, a próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa começa a ganhar forma. Até o momento, quatro times já estão classificados para a disputa: Al-Ahli (Arábia Saudita), Cruz Azul (México), PSG (França) e Pyramids (Egito). O quarteto foi campeão dos títulos continentais disputados em 2025 e garantiram a vaga no torneio de 2029.

Os clubes que conquistarem títulos continentais na América Central / do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia até 2028, também terão vaga garantida no Mundial de Clubes de 2029. A Fifa ainda não definiu quantos times representarão a Oceania no campeonato.

Enzo Maresca, Reece James e eleco do Chelsea celebram título do Mundial. (Foto: Paul Ellis<br> / AFP)

O Chelsea, que foi campeão no domingo (13), ainda não está garantido na segunda edição do torneio. O atual regulamento da Fifa não prevê que o título conceda a vaga na edição seguinte à conquista. Nesse cenário, o Chelsea só disputará a Copa do Mundo de Clubes de 2029 se conquistar a Liga dos Campeões ou se for contemplado nas primeiras posições do ranking da Fifa.