A crise vivida entre Pedro e o técnico Filipe Luís no Flamengo atravessou as fronteiras e os oceanos internacionais. O centroavante, insatisfeito por ter sido barrado do confronto com o São Paulo, pelo Brasileirão, foi a público pela primeira vez após a surpreendente coletiva do ex-jogador, que detonou sua postura nos treinamentos prévios ao duelo.

A publicação de Pedro nas redes sociais explicando o ocorrido, em tentativa de reconciliação com a torcida, não deixou clara a situação da relação com o comandante. O jornal espanhol "As" percebeu a questão e repercutiu a declaração do camisa 9 rubro-negro.

- Horas após a explosiva entrevista coletiva de Filipe Luís, na qual criticou duramente Pedro pelo seu fraco desempenho nos treinos, o atacante publicou um comunicado respondendo ao técnico do Flamengo. O jogador reconheceu as dificuldades nos últimos dias e seu mau momento, mas criticou a postura de Filipe Luís. Na primeira parte, pediu maior respeito por tudo o que conquistou no clube, mas não fala em saída, e apenas lamenta que Filipe o tenha colocado à venda - apontou o periódico.

Se houve crítica, o atacante o fez com sutileza, sem citar o nome de Filipe no comunicado. Todavia, fez questão de explicar que já havia se desculpado internamente com os companheiros. Veja abaixo:

"Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, aos quais tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um "membro" do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e declaração. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras!"

Filipe Luís abraça Pedro após gol do atacante contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No sábado (12), após a vitória diante do São Paulo por 2 a 0, no Maracanã, Filipe concedeu entrevista coletiva e foi rapidamente questionado. Sem papas na língua, o treinador criticou a postura do centroavante ao longo da semana, a definindo como "lamentável", o que gerou a frustração no atacante. O Flamengo volta a campo na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), enfrentando o Santos de Neymar na Vila Belmiro, em Santos (SP).