Vini Jr e Real Madrid não chegam a acordo e renovação estaria paralisada

Grande astro do Real Madrid, Vini Jr estaria com a renovação de contrato travada com o clube. Segundo o jornalista Mario Cortegana, da "Sky Sports", jogador e diretoria ainda não chegaram a um acordo sobre a extensão do vínculo, o que teria estagnado as negociações.

A informação também foi confirmada por Jorge Picon, do "Diario AS", que reforçou que a renovação do brasileiro está paralisada. Segundo os dois jornalistas, por esse motivo não há qualquer previsão de anúncio durante esta janela de transferências.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

O contrato atual de Vini Jr vai até 2027, mas o principal entrave para a renovação estaria relacionado ao valor financeiro. De acordo com Cortegana, o atacante estaria pedindo um pacote salarial na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões). A duração do novo vínculo já teria sido acordada verbalmente, mas a pedida é considerada elevada pela diretoria merengue.

Vini Jr que seguir no Real Madrid

No comando de Xabi Alonso, Vini Jr é um dos pilares do Real Madrid, visando o futuro do clube nas próximas temporadas. O brasileiro é tratado como uma das peças-chave do elenco ao lado de Mbappé, Bellingham e outros nomes da companhia. Após a partida contra o Salzburg, pelo Mundial de Clubes, o brasileiro revelou que quer continuar no time espanhol.

- Espero que possa seguir aqui por muitos anos, sempre disse que é o clube da minha vida. Estou feliz com o treinador, com o corpo técnico e espero seguir. Tenho dois anos de contrato. Sempre digo que tenho que seguir aqui minha carreira toda e fazer uma grande história com essa equipe - disse o jogador.

