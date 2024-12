Manchester City prepara ‘demissão em massa’ de craques; diz jornal inglês

No comando do técnico Pep Guardiola, o Manchester City vive o pior momento da história recente do clube. Sem vencer há sete partidas, a entidade avalia mudanças no elenco para a próxima temporada, com saída de atletas importantes. Nesse sentido, Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne e Jack Grealish são possíveis baixas, de acordo com veículo inglês.

Conforme o site "The Athletic", a diretoria do City entende que precisa de uma reorganização com relação ao planejamento para a atual temporada.

— O que está ficando cada vez mais claro é que o City precisará agir decisivamente no próximo verão. Como sempre acontece com times vencedores, eles podem ter esperado demais para liberar alguns dos jogadores que foram importantes. As pessoas relevantes da diretoria estão cientes de que precisarão tomar decisões racionais, e isso pode incluir jogadores de topo que foram fundamentais nos momentos mais felizes do time — escreveu o site.

Situação dos jogadores

Kyle Walker, lateral-direito do time, foi citado pelo jornal como um exemplo de jogador que já deveria estar fora do City. No entanto, a diretoria decidiu esperar para começar a reformular o elenco somente na janela de verão, o que resultou em resultados abaixo do esperado neste início de temporada.

Ederson, goleiro brasileiro, perdeu a titularidade para Stefan Ortega na última partida da equipe pela Premier League, após falhar duas vezes no mesmo jogo de Champions League. O atleta chegou do Benfica ao Manchester City em julho de 2017 e foi titular em todos os títulos conquistados no período mais vitorioso da história do clube.

Kevin De Bruyne tem contrato com o City até o final desta temporada. Na última janela de transferências, o jogador de 33 anos esteve próximo de se transferir para a Arábia Saudita, mas o negócio não avançou. O meia já foi considerado um dos melhores jogadores do mundo com a camisa do clube inglês.

Jack Grealish, camisa 10 do City, é o nome mais cotado para sair do clube. Em 2021, o inglês foi contratado por 118 milhões de euros, sendo o jogador mais caro da história da Premier League. O contrato dele com os Cityzens é válido até o fim de junho de 2027.

Enquanto isso, Pep Guardiola está garantido no cargo de treinador do City. O espanhol renovou o vínculo com o clube até 2027, e deve completar mais de 10 anos no clube. Além disso, ele é visto como principal pilar para a reformulação do elenco, inclusive na tarefa de atrair novos jogadores.

