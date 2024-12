Manchester City soma mais derrotas na atual temporada do que em 2023/24 inteiro

O Manchester City foi derrotado pelo Liverpool por 2 a 0, no último domingo (1º), pela 13ª rodada da Premier League, e chegou ao sexto revés em 21 jogos disputados na temporada. O número supera as cinco derrotas da temporada anterior e representa o percentual de 28,5% dos jogos, o maior desde a chegada de Guardiola ao clube inglês.

continua após a publicidade

➡️ Guardiola faz provocação dura a torcedores do Liverpool em clássico

Em 2023/24, os Cityzens foram tetracampeões do Campeonato Inglês e, ao longo de toda a campanha, sofreram apenas cinco derrotas em 59 jogos, o que representa 8,4% do total. Foi a menor porcentagem de derrotas da "era Guardiola", iniciada em 2016/17.

A sequência de maus resultados é inédita na carreira de Pep e no seu trabalho à frente do Manchester City. Porém, pelo menos por enquanto, ainda não é a temporada com o maior número de reveses sob o comando do espanhol: em 2019/20, os ingleses sofreram 12 derrotas em 58 jogos.

continua após a publicidade

Número de derrotas de Guardiola em todas as temporadas da carreira

2008/09 (Barcelona) - 6 derrotas em 62 jogos

2009/10 (Barcelona) - 4 derrotas em 59 jogos

2010/11 (Barcelona) - 6 derrotas em 62 jogos

2011/12 (Barcelona) - 4 derrotas em 64 jogos

2013/14 (Bayern) - 6 derrotas em 56 jogos

2014/15 (Bayern) - 10 derrotas em 52 jogos

2015/16 (Bayern) - 10 derrotas em 52 jogos

2016/17 (City) - 10 derrotas em 56 jogos

2017/18 (City) - 7 derrotas em 57 jogos

2018/19 (City) - 6 derrotas em 61 jogos

2019/20 (City) - 12 derrotas em 59 jogos

2020/21 (City) - 8 derrotas em 61 jogos

2021/22 (City) - 8 derrotas em 58 jogos

2022/23 (City) - 7 derrotas em 61 jogos

2023/24 (City) - 5 derrotas em 59 jogos

2024/25 (City) - 6 derrotas em 21 jogos

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, durante derrota por 2 a 1 para o Brighton (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Todas as derrotas do Manchester City na temporada

Tottenham 2 x 1 City - Copa da Liga Inglesa (Oitavas de final)

Bournemouth 2 x 1 City - Premier League (10ª rodada)

Sporting 4 x 1 City - Champions League (4ª rodada)

Brighton 2 x 1 City - Premier League (11ª rodada)

City 0 x 4 Tottenham - Premier League (12ª rodada)

Liverpool 2 x 0 City - Premier League (13ª rodada)

continua após a publicidade

Após a derrota para o Liverpool, os Sky Blues caíram para a quinta posição, com 23 pontos, e amargam a quarta derrota seguida na liga. Na próxima partida, a equipe inglesa encara o Nottingham Forest, no Etihad Stadium.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional