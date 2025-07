Pachuca se despede de John Kennedy, que retorna ao Fluminense

O Pachuca usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para se despedir de John Kennedy, que retorna ao Fluminense. O atacante esteve emprestado ao clube mexicano por pouco mais de seis meses e perdeu espaço com chegada de novo técnico.

— Agradecemos sua dedicação e comprometimento com Pachuca. Desejamos muito sucesso em seu próximo desafio, John Kennedy! — publicou o clube.

JK deixou o Flu no início do ano para atuar nos "Tuzos". Durante a passagem por empréstimo, o jogador disputou 22 partidas, marcou nove gols e contribuiu com duas assistências. Em seu melhor momento no clube mexicano, Kennedy chegou a marcar cinco gols em apenas quatro jogos.

Após um início promissor no Pachuca, o time como um todo não conseguiu engrenar. Após ser eliminado nas quartas de final do Clausura para o América, o técnico uruguaio Guillermo Almada pediu demissão.

No início de junho, o mexicano Jaime Lozano foi anunciado como o novo treinador do Pachuca. Com a chegada do novo comandante, John Kennedy perdeu a condição de titular e viu seu espaço na equipe diminuir.

No último domingo (13), o brasileiro sequer foi relacionado para duelo com o Monterry. Após o jogo, Lozano afirmou que o motivo da não participação de John Kennedy seria o retorno ao Fluminense.

— John Kennedy estava cogitado para o jogo de hoje, mas após o treinamento, ontem a noite, nos foi avisado que ele retornaria a seu clube — disse o treinador após o confronto.

O atacante tem contrato com o Fluminense até 2026 e ficou marcado pela campanha da Libertadores de 2023, especialmente por fazer o gol do título na final contra o Boca Juniors, já na prorrogação.

