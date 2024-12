Gabriel Pec, ex-atacante do Vasco, chamou a atenção de gigantes da Premier League para 2025. Segundo o portal "CaughtOffside", o brasileiro despertou o interesse dos scouts de Arsenal e Liverpool, e pode receber investidas na janela de transferências do próximo verão europeu.

➡️ Ex-Vasco, Gabriel Pec comenta melhor momento da carreira e gol ‘à la Maradona’

Pec tem sido um dos destaques da edição de 2025 da Major League Soccer. Vestindo a camisa do LA Galaxy, o ponta contribuiu diretamente para a conquista da Conferência Oeste com gols e assistências ao longo da campanha, e disputa no sábado (7) a final da liga norte-americana contra o NY Red Bulls.

Na competição, Pec foi às redes 19 vezes e deu 18 assistências - líder do quesito - em 37 partidas disputadas. O bom futebol apresentado em Los Angeles lhe rendeu o prêmio de Contratação do Ano na MLS , superando Luis Suárez, astro do Inter Miami.

Ainda conforme o "CaughtOffside", clubes como Newcastle, Atlético de Madrid e Inter de Milão também sondam a situação de Gabriel. O camisa 11 tem um valor de mercado avaliado em cerca de 8 milhões de euros (mais de R$ 50 milhões na cotação atual) e contrato até 2028, o que obrigaria os grandes do Velho Continente a desembolsar valores para contratar o jogador.

O Arsenal deve se reforçar nos próximos meses no setor ofensivo. Mesmo contando com o futebol de Bukayo Saka, o técnico Mikel Arteta tem peças oscilantes, como o também brasileiro Gabriel Martinelli, e também lida com um insatisfeito Leandro Trossard, que perdeu a titularidade. Já o Liverpool, por outro lado, pode perder seu grande astro Mohamed Salah, que vive o último ano de contrato e ainda não foi procurado para uma extensão do vínculo.

🔢 Números de Gabriel Pec pelo LA Galaxy

⚽ 40 jogos

⌛ 3.363 minutos em campo

🥅 21 gols

📤 19 assistências

✅ 24 vitórias

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

Pec foi revelado pelas categorias de base do Vasco. Sua estreia pelos profissionais aconteceu em setembro de 2019, na derrota por 2 a 0 para o Bahia em São Januário. Nos anos subsequentes, ganhou espaço e assumiu a titularidade, até ser vendido em janeiro de 2024.