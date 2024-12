Cruzeiro pode “dar o troco” no Palmeiras em jogo no Mineirão

O Cruzeiro terá a oportunidade de “dar o troco” no Palmeiras, na partida desta quarta-feira (4), no Mineirão, às 21h30m. Em 2019, o rebaixamento da Raposa para a Série B foi sacramentado na derrota por 2 a 0 para o Verdão, também no Mineirão, na última rodada. Agora, a equipe celeste pode tirar do time paulista a chance de ser campeão brasileiro de 2024.

O título do Brasileiro pode ser definido na rodada de hoje, caso o Palmeiras não derrote o Cruzeiro. Se houver empate no jogo do Mineirão, o Botafogo será campeão com vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, no mesmo horário. Se a Raposa ganhar a partida, o Glorioso carioca precisará apenas de um ponto contra os gaúchos.

Curiosamente, Cruzeiro e Palmeiras têm se enfrentado nas últimas rodadas do Brasileiro. Em 2019, quando foi rebaixada, a Raposa chegou ao jogo derradeiro em situação muito difícil. Além de derrotar o Verdão, a equipe precisava de outros resultados. Acabou perdendo por 2 a 0, em 8 de dezembro, jogo interrompido aos 40 minutos do segundo tempo, por causa de tumultos na torcida cruzeirense.

Palmeiras levou o título brasileiro de 2023 contra o Cruzeiro

Ano passado, quando o Cruzeiro voltou a disputar a Série A, as duas equipes novamente se encontraram na última rodada no Mineirão. Com o empate por 1 a 1, o Palmeiras garantiu o título brasileiro de 2023, em 6 de dezembro.

Técnico Fernando Diniz tem problemas para escalar o Cruzeiro

Além de poder atrapalhar o Palmeiras na disputa pelo título, o Cruzeiro briga por vaga na Pré-Libertadores de 2025. A equipe está na nona colocação, com 49 pontos, atrás de Corinthians e Bahia, seus concorrentes diretos.

Fernando Diniz está com problemas para escalar o Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O técnico Fernando Diniz ganhou novos problemas para definir o time que enfrenta o Palmeiras. O volante Lucas Romero e o atacante Barreal levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Bragantino. Ramiro, Japa, Kaique Kenji e Tevis são as opções do treinador, que continua sem contar com o atacante Kaio Jorge e o meia Matheus Henrique, contundidos.