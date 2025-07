A temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol está prestes a começar, cercada de grandes expectativas - especialmente em torno de dois gigantes: Barcelona e Real Madrid. Com a divulgação do calendário da La Liga, uma curiosidade um tanto quanto inusitada surgiu e pode indicar quem tem mais chances de ser o próximo campeão. Confira:

Os dois clubes seguem nos holofotes do futebol mundial, seja pela histórica rivalidade, seja pelos elencos repletos de craques. A nova temporada promete intensificar ainda mais essa disputa. Com o calendário oficial revelado, uma coincidência curiosa pode preocupar os torcedores do Barcelona: sempre que o Real Madrid estreou contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu, terminou a temporada como campeão.

Elenco do Real Madrid antes da partida contra o PSG (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A curiosidade se torna preocupante para os torcedores blaugranas, pois o fato já aconteceu mais de uma vez. Na verdade, ocorreram três vezes em que isso aconteceu: nas temporadas 1953/54, 1957/58 e 1988/89. Nas ocasiões, a equipe madrilenha se saiu vencedor nas duas primeiras, e empatou na última, respectivamente.

Barcelona no outro lado da moeda pelo Campeonato Espanhol

Se os lados de uma moeda representasse sorte ou azar, o Barcelona estaria com o lado negativo. A equipe de Raphinha e Lamine Yamal precisará quebrar um tabu, se quiser conquistar o título de La Liga: nenhum time que estreou contra Mallorca, fora de casa, venceu o Campeonato Espanhol.

Nas bizarras estatísticas, nenhum time que visitou o Mallorca na primeira rodada venceu o título de La Liga, com isso acontecendo 17 vezes na história do Campeonato Espanhol. O exemplo claro da curiosidade está no próprio Real Madrid, que estreou contra a equipe na temporada 2024/25, e terminou na segunda posição.

