Com dois gols de Raphinha, Barcelona goleia Mallorca na La Liga

O Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol, nesta terça-feira (3), e goleou o Mallorca por 5 a 1. O resultado da partida válida pela 19ª rodada da La Liga coloca o time da Catalunha em vantagem na tabela e deixa a briga pela liderança acirrada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽Como foi o jogo?

O jogo começou bem para o Barça que abriu o placar logo aos 11 minutos com o gol de Ferran Torres. Ao final da primeira etapa o Mallorca diminuiu a diferença com o tento de Vedat Muriqi, mas não foi o suficiente.

continua após a publicidade

O Barcelona voltou para a segunda etapa com sede da vitória e logo virou o placar. Raphinha brilhou e marcou dois gols, aos 56 e 74, e para fechar o placar De Jong e Pau Victor marcaram o quarto e quinto gol, respectivamente, da equipe da Catalunha.

Barcelona venceu o Mallorca pela 19ª rodada da LaLiga (Photo by JAIME REINA / AFP)

Como fica a tabela?

Com a vitória, o Barcelona garante certa folga na liderança com quatro pontos e duas rodadas à frente do seu rival Real Madrid que soma 33 pontos na segunda posição. Entretanto, o time de Madri entra em campo amanhã contra o Athletic Bilbao, também pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, e pode dificultar a disputa pela liderança na competição.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

MALLORCA x BARCELONA

19° RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de dezembro de 2024, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Mallorca Son Moix, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

⚽ Gols: Ferran Torres, Raphinha 2x, Frenkie de Jong, Pau Victor (Barcelona); Vedat Muriqi (Mallorca)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MALLORCA: Román; Pablo Maffeo, Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes, Fernández; Samuel Costa, Darder; V. Muriqi e Sánchez. Técnico: Oliver Glasner.

BARCELONA: Inaki Peña; Kounde, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Gonzalez, Marc Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional