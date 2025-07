Gyokeres e Arsenal: negociação entra em estágio decisivo; veja

O Arsenal está em negociações avançadas para contratar o atacante Viktor Gyokeres junto ao Sporting, de Portugal, segundo o jornal "A Bola". Antes emperradas, as tratativas entraram em um estágio decisivo diante de um movimento importante do empresário do jogador, Hasan Cetinkaya: abdicar de sua comissão. Dessa forma, os Leões não precisarão repassar 10% do total da operação, o que representaria cerca de 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vale destacar que o Arsenal não aumentou sua última proposta, que permenece com o pagamento de 63,5 milhões de euros fixos, além de outros 10 milhões de euros em metas (R$ 412,9 milhões e R$ 65 milhões na cotação atual, respectivamente). Dessa forma, o Sporting só precisará repassar os 10% para o Coventry City, ex-clube de Gyokeres, obedecendo a cláusula de mais-valia da UEFA.

continua após a publicidade

Gyokeres comemorando gol pelo Sporting (Foto: Reprodução/Sporting)

O jornal português ainda enfatiza que a semana que se inicia terá como foco debater os termos dos 10 milhões de euros em metas. Segundo a apuração, na proposta do Arsenal, metade destes objetivos seriam de fácil concretização. No entanto, Frederico Varandas, presidente do Sporting, quer garantir o montante total sem tantas dificuldades. É importante ressaltar que o atacante sueco sequer se reapresentou para a pré-temporada em forma de protesto pela demora em sua venda.

Números pelo Sporting e lucratividade na venda

Desde sua chegada, há dois anos, Gyokeres totalizou 102 jogos, com incríveis 97 gols marcados e 28 assistências para seus companheiros. Nas duas temporadas pelo Sporting, o sueco foi artilheiro da Liga Portuguesa e se transformu em um dos principais atacantes do planeta.

continua após a publicidade

Para efeito de comparação, os Leões gastaram "apenas" 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual) para contratar o atacante junto ao Coventry. Neste momento, Gyokeres quase triplica esse valor.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.