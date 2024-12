FIFA detalha regras do sorteio do Mundial de Clubes 2025

O sorteio que definirá os adversários dos clubes presentes no Mundial de Clubes da Fifa em 2025 acontece nesta quinta-feira (5), às 13h (de Brasília). A entidade divulgou as regras do sorteamento das 32 equipes da competição. O Brasil terá quatro representantes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

Os procedimentos apresentam vários princípios-chave para garantir equilíbrio competitivo e diversidade geográfica durante toda a fase de grupos e, dependendo dos resultados esportivos, na fase eliminatória. Os clubes qualificados foram alocados em quatro potes de oito equipes cada, com as respectivas classificações das confederações que foram usadas como parte do processo de qualificação para a competição.

32 dos principais clubes do mundo foram divididos em quatro potes de oito times cada

Os principais princípios do sorteio garantirão o equilíbrio competitivo e a diversidade geográfica

O primeiro pote é composto pelas quatro equipes mais bem classificadas da Europa, juntamente com as quatro equipes mais bem classificadas da América do Sul. É neste pote que Flamengo, Palmeiras e Fluminense se encontram, juntamente com: Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique e River Plate. Enquanto o pode dois é composto pelas equipes restantes da Europa. No terceiro pote ficam as duas equipes mais bem classificadas, respectivamente, da Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, juntamente com os dois clubes restantes da América do Sul. No pote quatro, as duas equipes restantes, respectivamente, da Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, juntamente com o representante da Oceania e a equipe que representa o país anfitrião – Inter Miami.

O princípio geral do sorteio é que nenhum grupo pode apresentar mais de um time da mesma confederação. Isso se aplica a todas as confederações, exceto a UEFA (Europa), que será representada por 12 clubes no torneio. Ou seja, quatro dos oito grupos apresentarão dois clubes europeus.

Outras restrições determinarão que clubes da mesma entidade não poderão pertencer ao mesmo grupo. Portanto, os clubes sul-americanos não poderão ser alocados no mesmo grupamento. Todas as equipes do Pote 1 serão os cabeças de chave para os grupos que forem sorteados. O Inter Miami CF jogará a partida de abertura do torneio no Hard Rock Stadium, Miami, enquanto o Sounders abrirá sua campanha no Lumen Field, Seattle, logo depois.

Pote 1

Manchester City, Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Pote 2

Chelsea, Borussia Dortmund, Internazionale Milano, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus, Salzburgo.

Pote 3

Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad AC, Monterrey, Club León, CA Boca Juniors, Botafogo.

Pote 4

Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

O cronograma completo das partidas do Mundial de Clubes, incluindo o estádio e o horário de início de cada partida, será finalizado e publicado após o sorteio, levando em consideração uma série de fatores, incluindo critérios esportivos e centrados nos jogadores, fãs locais e viajantes e considerações de transmissão global.

Grupos definidos para o Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Reprodução/ Fifa)

