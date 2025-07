Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo: ‘Vou ver se o ajudo a ganhar na Arábia’

A partir da próxima temporada, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos pela primeira vez. O Al-Nassr anunciou, na tarde desta segunda-feira (14), a contratação do treinador, que revelou que ajudará o artilheiro português a conquistar títulos na Arábia Saudita. Inclusive, o ex-técnico do Al-Hilal afirmou que o convite do camisa 7 foi fundamental para sua chegada.

— Sem o convite dele, talvez, não estaria lá. A motivação vai ser grande, vou tentar que o Al-Nassr, um dos grandes clubes da Arábia Saudita, possa ganhar títulos. Principalmente o Ronaldo é um jogador que ganhou sempre tudo onde jogou, ainda não ganhou na Arábia Saudita, vou ver se o ajudo. — disse Jorge Jesus, no embarque para Riade, capital saudita.

Com contrato válido por uma temporada, até o fim do primeiro semestre de 2026, Jesus estava livre no mercado após deixar justamente o rival Al-Hilal, no decorrer de 2024/25. Na ocasião, não conseguiu repetir a temporada histórica anterior, e caiu no início de maio após a eliminação na Champions Asiática.

— Eu fui sempre feliz na Arábia Saudita, sempre onde tive o primeiro ano, o segundo ano, ganhei sempre. E agora no terceiro ano vou tentar ganhar para o rival. Foi a mesma coisa de ter sido o Benfica para o Sporting, agora vou ser o Al-Nassr — adicionou.

Seu trabalho no Al-Hilal foi marcado pelo título nacional em 2023/24, uma longa sequência de 34 vitórias - a maior da história do futebol - e seguidas vitórias sobre o Al-Nassr. Depois da demissão do clube saudita, o nome de Jesus, inclusive, foi ventilado na Seleção Brasileira. O "Mister" ficou livre no mercado diante da demissão de Dorival Júnior, e com a novela de Carlo Ancelotti. A CBF preferiu por assinar com o italiano.

Jorge Jesus fez história como treinador do Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo juntos no Al-Nassr

Esta será a primeira oportunidade de trabalho de Jorge Jesus tendo CR7 como comandado. O astro renovou contrato com o Al-Nassr até o fim de junho de 2027, e será conduzido pelo compatriota por pelo menos uma temporada, segundo o acordo contratual.

Apesar da nova parceria, segundo o jornalista local Falah Al Qahtani, o técnico reduzirá a minutagem de Cristiano nos campos sauditas. A tendência é que Ronaldo tenha lesões evitadas e seu futebol potencializado em jogos de maior expressão.

