Em entrevista antes da Copa do Mundo de Clubes, Pep Guardiola analisou sua carreira, temporada abaixo e a ida de Ancelotti à Seleção Brasileira. O treinador do Manchester City demonstrou anseio para a disputa do novo torneio, já que, a temporada de sua equipe foi aquém do esperado, não conquistando nenhum título de expressão.

Apesar de conquistar a Supercopa da Inglaterra no começo da temporada, o Manchester City ficou sem os títulos da Premier League, da Champions League e da Copa da Inglaterra. Guardiola reconheceu o impacto emocional da campanha frustrante e afirmou que o maior desafio é consigo mesmo, não com os críticos.

- Não quero provar que os haters estão errados. Quero provar a mim mesmo que consigo; não quero ter os mesmos sentimentos que tive na temporada passada - afirmou Pep Guardiola.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

Apesar da temporada decepcionante, Guardiola teve um alívio, apesar de passar a temporada em branco. O treinador não terá que enfrentar Carlo Ancelotti, novo técnico do Brasil. Apesar da rivalidade entre os técnicos, muito marcado por confrontos de Real Madrid e Manchester City em Champions, o espanhol revelou que está feliz pelo italiano.

- Estou muito feliz por ele e muito feliz por ele não estar mais no Real Madrid, porque ele sempre me venceu. Não terei mais que lidar com isso - revelou o comandante do Manchester City.

Guardiola cita Michael Jordan e Tiger Woods para minimizar críticas

Fazendo balanço sobre o ano, Pep Guardiola citou Michael Jordan e Tiger Woods para falar sobre o fracasso. Segundo ele, os dois atletas, considerado como dos melhores em seus respectivos esportes, também tiveram falhas em suas carreiras.

- Ganhei 12 ligas em 16 anos. Nada mal, eu diria, mas não se pode ganhar o tempo todo. Não se pode ganhar a Champions League o tempo todo. Michael Jordan, o melhor atleta que já vi, ganhou seis títulos em 15 anos. Não sei quantos Grand Slams Tiger Woods ou Jack Nicklaus têm, mas eles perderam mais do que ganharam. Acontece - afirmou o treinador do Manchester City.

