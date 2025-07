Com pitbull, Al-Rayyan anuncia a contratação de Gregore, ex-Botafogo

Após se despedir do Botafogo, no empate por 0 a 0 com o Vitória, na última semana, o volante Gregore foi anunciado pelo Al-Rayyan, do Catar. A equipe catari contratou o jogador a após ter pago sua volta recisória. de 7 milhões de dólares (R$ 38, 9 milhões, na cotação atual) e contratou o jogador em um vínculo válido até 2027.

O meio-campo fez 83 partidas pelo Alvinegro durante sua passagem pelo clube carioca, tendo marcado três gols, o último foi o gol que sacramentou a conquista do Brasileirão, na vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo, na última rodada do último Brasileirão. Além disso, ajudou a equipe carioca a conquistar Libertadores no mesmo ano, repetindo um feito raro.

Em seu anúncio, a equipe catari fez referência ao jogador usando um cahorro Pitbull, apelido que ganhou em sua passagem pelo Botafogo. No Catar, o jogador vai se reencontrar com o técnico Artur Jorge, que dirigiu o Alvinegro no ano passado e indicou sua ida ao Oriente Médio. A equipe também conta com Róger Guedes.

Gregore sendo apresentado pelo Al-Rayyan (Foto: Divulgação/Al-Rayyan)

Interesse antigo

Vale lembrar que o interesse da equipe catari na contratação do volante é antigo. O clube comandado por Artur Jorge já havia tentado contratar Gregore na janela do começo do ano, mas as abordagens foram recusadas pelo Alvinegro.

Com isso, Al-Rayyan voltou a carga pela contratação do jogador na nesta janela e fez uma primeira proposta superior e que tinha um salário três vezes maior que o que recebia no clube carioca, que disse que só liberaria com o pagamento da multa recisória. Isso aconteceu e o volante foi liberado após os clubes ajustarem os valores.

Gregore começo no banco no empate do Botafogo contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão e entrou em campo para substituir Allan, no segundo tempo. Enquanto esteve em campo, o jogador acertou todos os passes e quase deu uma assitências, no cabeceio de Cuiabano que parou na defesa do goleiro Lucas Arcanjo, no apagar das luzes.