Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das Séries A. B, C e D do Brasileirão, do Campeonato Argentino e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 20 de julho de 2025)

Brasileirão

Internacional x Ceará – 11h – Premiere

Cruzeiro x Juventude – 16h – Sportv e Premiere

Vitória x RB Bragantino – 16h – Premiere

Sport x Botafogo – 17h30 – Globo e Premiere

Palmeiras x Atlético-MG – 17h30 – Globo e Premiere

Flamengo x Fluminense – 19h30 – Premiere

Jogos de hoje: o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Brasileirão Série B

Amazonas x Botafogo-SP – 17h – ESPN e Disney+

América-MG x Chapecoense – 18h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Confiança x Tombense – 16h30 – SportyNet (+, TV fechada e YouTube)

CSA x Figueirense – 16h30 – DAZN e SportyNet+

Brusque x Retrô – 19h – SportyNet+

Ypiranga x São Bernardo – 19h – SportyNet+

Brasileirão Série D

Horizonte x Santa Cruz – 16h – Metrópoles (YouTube)

Joinville x São José-RS – 16h – Metrópoles (YouTube)

Juazeirense x Sergipe – 16h – Metrópoles (YouTube)

Marcílio Dias x Guarany – 16h – Metrópoles (YouTube)

Parnahyba x Sampaio Corrêa – 16h – Metrópoles (YouTube)

Treze x América-RN – 16h – Metrópoles (YouTube)

Humaitá x Manaus – 20h – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Norueguês

Valerenga x Haugesund – 9h30 – OneFootball

Sandefjord x Kristiansund – 12h – OneFootball

Tromso x Bryne – 12h – OneFootball

Ham-kam x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball

Copa Paulista

Portuguesa Santista x Santo André – 10h – Paulistão (YouTube)

Primavera x Rio Branco-SP – 11h – Paulistão (YouTube)

Taubaté x São José-SP – 15h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Finlandês

SJK x Gnistan – 10h – OneFootball

FF Jaro x Ilves – 12h30 – OneFootball

HJK Helsinki x AC Oulu – 12h30 – OneFootball

Paulistão Sub-20

Corinthians sub-20 x União Suzano sub-20 – 11h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Banfield – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Tigre x Argentinos Juniors – 16h45 – Disney+

