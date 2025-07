Liverpool se aproxima de contratar artilheiro do Eintrach Frankfurt

Buscando reforçar seu ataque, o Livepool se aproximou de mais uma contratação para reforçar a equipe na próxima temporada. Segundo o site "The Athletic", os Reds se aproximaram de contratar o atacante Hugo Ekitike, destaque do Eintrach Frankfurt na última temporada.

Com a possível saída de Luis Díaz, que é alvo do Bayern de Munique, e a provavél saída de Darwin Núñez, que tem interesse do Napoli. A equipe de Merseyside tem se movimentado a procura de um "camisa 9" para ser titular.

O atual campeão da Premier League ofereceu 90 milhões de euros (R$ 584 milhões, na cotação atual) com mais bônus adicionais para a equipe alemã, que gostou da proposta. No entanto, a negociação só será oficialmente concluída nos próximos dias.

O francês, de 23 anos, assinará um contrato válido por seis temporadas com o Liverpool. Além disso, ele deve se tornar a maior venda da história do Eintrach Frankfurt, podendo superar Kolo Muani, vendido ao Paris Saint-Germain em 2023, por 95 milhões de euros.

Na última temporada, Ekitike marcou 22 gols e deu 12 assistências em 48 partidas pela equipe alemã, em todas as competições que disputou. O francês se tornou a referência da equipe no meio da temporada depois da venda de Marmoush para o Manchester City, durante a janela de inverno.

Hugo Ekitike comemorando um gol pelo Frankfurt (Foto: Divulgação/Eintrach Frankfurt)

Em meio à isso, o atacante francês se tornou o principal jogador da equipe alemã, marcando gols que ajudaram as águias a chegaram nas quartas de final da Liga Europa, perdendo apenas para o campeão Tottenham. Além disso, ajudou a equipe a terminar a Bundeliga na terceira colocação, com 60 pontos.

Antes de chegar ao Frankfurt, Ekitike foi revelado pelo Stade Reims e após ter tido muito destaque foi vendido ao Paris Saint-Germain. Após uma passagem apagada pelo clube parisiense, ele foi inicialmente emprestado ao Eintrach e depois vendido em definitivo.