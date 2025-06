Manchester City rouba pilar defensivo treinado por Vítor Pereira

Após temporada negativa defensivamente, o Manchester City está de olho em uma reformulação do setor para a disputa do Mundial de Clubes. Nesse sentido, o clube encaminha a contratação de Rayan Aït-Nouri, lateral-esquerdo do Wolverhampton. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o acordo está fechado por 40 milhões de euros (cerca de R$ 257 milhões).

O jogador deve ser apresentado antes da disputa do Mundial de Clubes, marcado para 14 de junho, nos Estados Unidos. Ao lado de Tijjani Reijnders, do Milan, o argelino completa as movimentações do mercado da equipe até aqui.

Quem é Aït-Nouri? 🧐

Nascido na França em 2003, Aït-Nouri foi revelado na base do Angers, clube do oeste do país. Em 2020, foi emprestado ao Wolverhampton e ganhou notoriedade internacional, sendo contratado em definitivo na temporada seguinte. No clube, participou de 157 partidas, com 12 gols e 19 assistências. No cenário por seleções, ele passou por todas as categorias de base dos Bleus, mas optou por defender a Argélia como profissional; fez 17 jogos.

Com Vítor Pereira no comando, o jovem lateral atuava com liberdade de movimentação, especialmente no meio-campo, da esquerda para o meio. As melhores características do atleta são a ocupação de espaços no ataque e o drible curto.

Janela do Manchester City no Mundial de Clubes 🌎

A expectativa é que Joško Gvardiol, que atuou majoritariamente como lateral-esquerdo, seja deslocado definitivamente para o centro da defesa, ao lado de Rúben Dias. O City planeja fazer o mesmo do lado direito, posição a qual Matheus Nunes ocupou durante tempo considerável na última temporada. O luso-brasileiro é meia de origem.

O clube segue ativo no mercado em busca de contratações pontuais para reforçar o elenco. No entanto, Guardiola afirmou que não quer um plantel muito cheio para a próxima. Pensando nisso, nomes como Kevin de Bruyne não devem jogar o Mundial de Clubes pelo City. Por outro lado, Rodri voltou a entrar em campo após oito meses parado por lesão.

