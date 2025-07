Real Madrid quer se desfazer de brasileiro após cinco temporadas

Cinco anos e meio após ser contratado por cerca de 30 milhões de euros junto ao Flamengo, Reinier Jesus caminha para deixar o Real Madrid sem nunca ter estreado pelo time principal. Aos 23 anos, o meia-atacante brasileiro entra no último ano de contrato com o clube merengue fora dos planos da comissão técnica e após quatro empréstimos sem brilho.

Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid busca uma saída definitiva para o jogador ainda nesta janela, e não descarta até mesmo uma rescisão antecipada do vínculo, que vai até 2026.

Contratado 2020 como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Reinier chegou a Valdebebas com expectativas semelhantes às que cercaram Vini Jr e Rodrygo. O projeto do clube com ele era desenvolvê-lo inicialmente no Castilla e, depois, integrá-lo ao elenco principal. No entanto, a trajetória do ex-Flamengo seguiu um rumo diferente dos dois astros.

O primeiro empréstimo de Reinier foi ao Borussia Dortmund, onde permaneceu por duas temporadas, mas teve pouca continuidade: apenas 741 minutos em 39 partidas, com um gol e uma assistência. As passagens seguintes também não empolgaram. No Girona, em 2022/23, somou apenas cinco titularidades e 638 minutos em campo.

No Frosinone, da Itália, jogou 1.076 minutos, mas viu seu protagonismo diminuir ao longo da temporada. Mesmo com três gols e duas assistências, o clube foi rebaixado à segunda divisão. Já em 2023/24, no Granada, disputou 25 partidas na segunda divisão espanhola, marcando um gol e distribuindo quatro assistências.

Xabi Alonso não conta com Reinier para a temporada

Reinier em ação pelo Real Madrid Castilla (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Agora de volta ao Real Madrid, Reinier não está nos planos do técnico Xabi Alonso, de acordo com a imprensa espanhola, e não deve ser reintegrado ao Castilla. A direção esportiva trabalha para encontrar um novo destino para o jogador, seja por meio de venda, novo empréstimo ou até mesmo rescisão de contrato.

Enquanto isso, Reinier treina separado do resto do elenco, à espera de uma definição. A próxima decisão será crucial para uma carreira que ainda busca se reconectar com o potencial visto em seus primeiros passos como profissional

