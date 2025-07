Em uma noite inspirada de Lionel Messi, o Inter Miami goleou New York Red Bulls, fora de casa, por 5 a 1, neste sábado, e chegou a quinto lugar na Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), com 41 pontos em 21 jogos. O craque argentino teve uma atuação de gala, marcando os dois gols que sacramentaram o resultado e deu uma assistência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No começo da partida, os donos da casa abriram o placar no jogo aéreo, após a bola passar por todo mundo na confusão entre defesa e ataque, e chegar limpa para o zagueiro Hack escorar para o fundo das redes. Depois disso, a equipe da Flórida controlou as ações da partida.

continua após a publicidade

A reação começou em um momento de brilho do camisa 10. O argentino encontrou um belo passe, que furou a defesa da equipe nova-iorquina e encontrou o espanhol Jordi Alba, que dominou e bateu na saída do goleiro para deixar tudo igual.

Messi comemorando um dos gols ao lado de Busquets (Foto: Ira L. Black/Getty Images/AFP)

Logo na sequência apareceu o venezuelano Segovia, que virou em uma bela jogada trabalhada e o goleiro brasileiro naturalizado paraguaio Carlos Miguel não conseguiu salvar. Logo antes do intervalo, Telasco ampliou com um belo chute de fora da área.

continua após a publicidade

Show de Messi pelo Inter Miami no segundo tempo

Logo no começo da segunda etapa, o camisa 10 recebeu um belo passe vindo da defesa, carregou a bola, driblou o goleiro para tocar para o gol vazio e transformar o placar em uma goleada. No entanto, o argentino ainda viria a fechar a conta.

Messi driblando o goleiro para marcar o quarto (Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Após jogada trabalhada no campo de ataque, Cremaschi encontrou Messi na segunda trave e o camisa 10 marcou um belo gol, após dominar no peito e acertar um belo chute sem chances para Carlos Miguel. Essa foi a sexta vez que o argentino marcou dois gols no mesmo jogo nos últimos sete jogos.