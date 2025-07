Barcelona acerta com atacante que perdeu espaço no Manchester United

Após ter sido emprestado ao Aston Villa, durante a segunda parte da última temporada, o atacante Marcus Rashford deixará o Manchester United. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona acertou a contratação do inglês por empréstimo com opção de compra.

O jogador, de 27 anos, é aguardado na Catalunha para realizar seus exames médicos e assinar seu vínculo. Vale lembrar que o jogador estava fora dos planos do técnico Ruben Amorim para a próxima temporada e foi liberado para procurar uma nova equipe para atuar.

O Blaugrana tinha o espanhol Nico Williams, do Athletic Bilbao, como seu alvo principal, mas ele optou por renovar com a equipe do País Basco. Luis Díaz, do Liverpool, era outra opção, mas os catalães viram o Bayern de Munique virar favorito para sua contratação.

Segundo o jornal espanhol "As", o Manchester United teria pedido 48 milhões de euros (R$ 312 milhões, na cotação atual) para vender o atacante em definitivo nesta janela de transferências.

Titular absoluto e perda de espaço

Rashford surgiu sendo considerado uma das maiores promessas da base do Manchester United. Em seus primeiros anos, se tornou camisa 10 e peça-chave sob o comando de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, mas acabou perdendo espaço no elenco nos últimos meses e acabou sendo emprestado ao Aston Villa, na segunda metade da última temporada, marcando quatro gols e dando seis assistências.

O atacante chegou ao Manchester United em 2005, quando ainda tinha apenas oito anos e passou por todas as categorias de base dos Diabos Vermelhos até chegar ao time profissional em 2015. Desde então, fez 426 partidas, marcando 138 gols e dando 77 assistências.