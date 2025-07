Endrick se casa pela segunda vez aos 18 anos; entenda

O jovem Endrick se casou com a influenciadora Gabrielly Miranda, de 22 anos, nesta sexta-feira (18), em Madrid. No Real Madrid desde 2024, o jogador ainda não engrenou totalmente e tem passado mais tempo no banco do que em campo. Ainda assim, ele é visto como uma grande promessa do clube espanhol.

continua após a publicidade

Os registros do casamento foram compartilhados pelos jovens apaixonados nas redes sociais. Eles estão se casando pela segunda vez. Em 2024, eles casaram em uma celebração também em Madrid, na Espanha, mas com outros convidados.

O casal optou por fazer duas cerimônias para poder sediar uma com familiares e amigos mais íntimos. As fotos são lindas e mostram um casal apaixonado.

continua após a publicidade

➡️Rivais se desesperam com contratação do Botafogo: ‘Sinistro’

A escolha do terno de Endrick não foi convencional. Não tem como saber se é pelo fato de jogar no Real Madrid, mas o prospecto da Seleção Brasileira escolheu um terno branco para celebrar a união com Gabrielly Miranda.

Veja fotos do casamento de Endrick, do Real Madrid, com Gabrielly Miranda

Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)

Jovem está fora da pré-temporada do Real Madrid por lesão

Endrick está fora da pré-temporada do Real Madrid. Em avaliação após o término do Mundial de Clubes, o brasileiro sofreu um agravamento na lesão no músculo posterior da coxa direita. Em reta final de recuperação, ele viu a situação regredir, e ficará afastado dos trabalhos por mais seis semanas.

continua após a publicidade

O camisa 16 sentiu o golpe no dia 18 de maio, contra o Sevilla, em partida válida pela La Liga. Apesar de estar em fase final de recuperação e ter participado parcialmente de um treino nesta semana em Miami, o jogador voltou a sentir dores e seguirá afastado do Real Madrid. Endrick realizou sua recuperação na Espanha, alternando entre sessões em casa e no centro de treinamento em Valdebebas, com o acompanhamento de sua equipe pessoal e sob a supervisão dos profissionais do clube.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A fim de correr atrás do prejuízo causado pela lesão, o ex-Palmeiras vai passar por recuperação intensiva durante as férias. O clube passará por um período sem jogos nas próximas três semanas.

Desde o princípio de traumatismo, o plano de Xabi Alonso sempre foi para que Endrick não atuasse pelo clube no Mundial. O jovem viu outra promessa brilhar nos Estados Unidos com a camisa merengue: Gonzalo García, de 21 anos, artilheiro do torneio intercontinental com quatro gols.