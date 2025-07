Jorge Jesus deixa jogadores importantes de fora da pré-temporada do Al-Nassr

A chegada de Jorge Jesus no Al-Nassr pode significar o fim para duas estrelas da equipe nas últimas temporadas. Segundo o jornalista Santi Aouna, o português determinou que Otávio e Laporte fiquem fora definitivamente da pré-temporada da equipe, que está sendo feita na Áustria.

Por outro lado, Cristianos Ronaldo e Sadio Mané continuam com o resto do elenco, ao lado dos brasileiros Bento, ex-Athletico, Ângelo Gabriel, ex-Santos, Wesley, ex-Corinthians. O time saudita fará um amistoso contra o Toulouse, no próximo sábado (30);

O afastamento da dupla faz parte de uma série de mudanças feitas desde que o português assumiu o comando da equipe, na semana passada. Além do técnico, o executivo português José Semedo assumiu o cargo de CEO do clube.

Com isso, tanto o franco-espanhol como o brasileiro naturalizado português serão negociados pelo clube saudita nas próximas semanas. Ambos chegaram ao clube em 2023, como parte da reformulação do elenco.

Desde que se transferiram para equipe saudita, ambos continuaram defendendo suas respectivas seleções. Laporte fez 40 partidas pela Espanha, marcando um gol e sendo peça-chave na seleção que conquistou a Eurocopa. Enquanto Otávio, fez 20 partidas pela seleção portuguesa, mas não tem sido convocados nos últimos meses.

Zagueiro pode voltar para o ex-clube

Laporte já recebeu sondagens para retornar ao Athletic Bilbao, clube que o revelou, e que deixou em 2019 para acertar com o Manchester City. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a equipe do País Basco fez uma proposta financeira para a equipe saudita para iniciar as negociação para repatriar o defensor.

Além disso, de acordo com a imprensa saudita, o zagueiro também pode retornar a França, país que nasceu. O Olympique de Marseille e o Monaco estão interessados em sua contratação, mas esbarram no alto salario que recebe na equipe saudita.