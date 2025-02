O Manchester City de Pep Guardiola vive seu pior momento desde a chegada do treinador catalão em 2016. Na atual temporada, a equipe já se encontra eliminada da UEFA Champions League, mesmo antes das oitavas de final, o que não havia ocorrido desde o começo da passagem do treinador.

Na Premier League, o desempenho do Manchester City na temporada 2024-25 está abaixo das quatro anteriores, quando a equipe conquistou o título. Nos campeonatos de 2021, 2022, 2023 e 2024, os Citizens nunca sofreram mais de seis derrotas em 38 rodadas. No entanto, na atual temporada, já acumulam sete em apenas 25 jogos.

Apesar de ocupar uma vaga no G4 do Campeonato Inglês, o rendimento do City tem sido inferior ao das últimas temporadas. Essa queda pode estar diretamente ligada ao alto número de desfalques por lesão que a equipe enfrentou ao longo da campanha.

O volante Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro, está fora desde setembro, quando rompeu o ligamento de um dos joelhos em uma partida contra o Arsenal. Além disso, os defensores Manuel Akanji e John Stones também desfalcaram o time nas últimas semanas. Para piorar, Guardiola perdeu Kyle Walker, que solicitou uma transferência e foi emprestado ao Milan na última janela de inverno.

Em novembro, Guardiola assinou uma extensão contratual com o Manchester City, reafirmando seu compromisso de manter o clube entre os principais candidatos a títulos. No entanto, segundo o jornal inglês ‘The Telegraph’, a sensação nos bastidores é de que, caso Pep peça para sair, o presidente Khaldoon Al Mubarak não deve impor resistência.

Resultados ruins do Manchester City de Guardiola

a temporada 2024-25, o Manchester City tem acumulado mais resultados negativos do que o habitual nas campanhas em que conquistou o título. A equipe chegou a enfrentar uma sequência de sete jogos sem vencer e outra com apenas uma vitória em 13 partidas.

Confira alguns dos piores resultados do City na temporada:

02/11/2024 - derrota por 2 a 1 para o Bournemouth na Premier League; 05/11/2024 - derrota por 4 a 1 para o Sporting na Champions League; 23/11/2024 - derrota por 4 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League; dentro de casa; 26/11/2024 - empate em 3 a 3 com o Feyernoord na Champions League; tendo aberto três gols de vantagem; 01/12/2024 - derrota para o Liverpool por 2 a 0 na Premier League; 11/12/2024 - derrota por 2 a 0 para a Juventus na Champions League 15/12/2024 - derrota de virada por 2 a 1 para o Manchester United na Premier League 22/01/2025 - derrota por 4 a 2 para o PSG na Champions League; tendo aberto dois a zero de vantagem; 02/02/2025 - derrota por 5 a 1 para o Arsenal na Premier League; 11/02/2025 - derrota de virada por 3 a 2 para o Real Madrid na Champions League (ida); 19/02/2025 - derrota por 3 a 1 para o Real Madrid na Champions League (volta)

Possíveis saídas na próxima temporada

O Manchester City pode passar por uma grande renovação na próxima temporada, com a saída de vários medalhões do elenco. Segundo jornais ingleses, como o ‘Daily Mail’, um grupo significativo de jogadores pode estar vivendo sua última temporada no clube.

Jogadores em fim de contrato com o Manchester City

Scott Carson (goleiro) - 39 anos İlkay Gündoğan (meia) - 34 anos Kevin De Bruyne (meia) - 33 anos

Jogadores que podem ser negociados pelo Manchester City

Bernardo Silva - 60 milhões de euros (R$ 360 milhões)

John Stones - 32 milhões de euros (R$ 191 milhões)

Mateo Kovacic - 28 milhões de euros (R$ 167 milhões)

Ederson - 30 milhões de euros (R$ 179 milhões)

Matheus Nunes - 40 milhões de euros (R$ 239 milhões)

Kyle Walker - 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) - atualmente emprestado ao Milan

Jack Grealish - 45 milhões de euros (R$ 269 milhões)

