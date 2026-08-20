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Gramado ruim faz LFP vetar o Parque dos Príncipes na estreia do PSG

Clube parisiense aceita jogar como visitante contra o Rennes na primeira rodada

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 15:43
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Parque dos Príncipes, estádio do PSG
Parque dos Príncipes, estádio do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A forte onda de calor na capital francesa danificou o gramado do Parque dos Príncipes e levou a Liga de Futebol Profissional (LFP) a proibir o uso do estádio do Paris Saint-Germain na primeira rodada do Campeonato Francês. Sem poder receber o Rennes no dia 23 de agosto, como previsto originalmente na tabela, o PSG estreará na competição como visitante.

A decisão de inverter o mando de campo foi tomada pela LFP com a concordância de ambas as diretorias.

— O Paris Saint-Germain compreende plenamente o transtorno causado por esta alteração aos seus torcedores e a todos aqueles que planejavam assistir a esta partida no Parque dos Príncipes. O Paris Saint-Germain agradece ao Rennes, à prefeitura de Rennes e à Prefeitura de Ille-et-Vilaine por tornarem a partida possível — disse o Paris em comunicado.

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De acordo com o clube parisiense, a alta temperatura acelerou a degradação do campo, deixando o piso em condições precárias. Uma inspeção conjunta conduzida pela liga e pelo próprio PSG concluiu que o local não oferece segurança nem qualidade para a realização da partida.

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Direção garante solução para a terceira rodada

A diretoria do PSG informou que já identificou uma solução para trocar o gramado do Parque dos Príncipes a tempo de enfrentar o Monaco no dia 4 de setembro, em duelo válido pela terceira rodada do torneio nacional.

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Torcedores do PSG balançam bandeiras do clube no Parque dos Príncipes
Torcedores do PSG balançam bandeiras do clube no Parque dos Príncipes (Foto: Bertrand Guay/AFP)

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