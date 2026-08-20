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Inusitado: zagueiro da Juventus vira dúvida para estreia após levar carrinho de torcedor

Federico Gatti sente dores após incidente inusitado em amistoso festivo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 09:19
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Torcedores da Juventus fizeram a tradicional invasão de campo após amistoso
Torcedores da Juventus fizeram a tradicional invasão de campo após amistoso (Foto:Marco Bertorello / AFP)

Um motivo no mínimo inusitado pode tirar o zagueiro Federico Gatti da estreia da Juventus no Campeonato Italiano. O defensor virou dúvida para o confronto de abertura da temporada após ser atingido por um carrinho involuntário de um torcedor. O episódio ocorreu durante uma invasão de campo no Allianz Stadium, em amistoso festivo contra a equipe sub-23 do próprio clube.

Segundo informações do jornal Gazzetta dello Sport, o atleta foi poupado das atividades seguintes no centro de treinamento. Embora os exames médicos descartem qualquer fratura ou lesão grave, as dores causadas pelo impacto persistem. A presença do jogador na partida dependerá de sua evolução física nos treinos ao longo da semana.

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Invasão antecipada pegou defensor de surpresa

A invasão pacífica do gramado pelos torcedores é uma tradição histórica no evento de abertura da temporada do clube de Turim. Contudo, desta vez, o público invadiu o campo antes do apito final, ainda durante o intervalo, no momento em que as duas equipes voltavam do vestiário.

Posicionado no círculo central e de costas para a arquibancada, Gatti não percebeu a movimentação a tempo de se retirar, ao contrário de seus companheiros de equipe, e acabou atropelado por um dos invasores que escorregou no gramado.

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O incidente trouxe mais prejuízos além da dúvida sobre a presença do zagueiro. A invasão desordenada danificou o gramado do Allianz Stadium, que precisará passar por reformas de emergência antes do primeiro compromisso oficial em casa diante do Parma, no dia 29 de agosto. Diante dos transtornos e do risco à integridade dos atletas, a diretoria da Juventus estuda alterar o formato do evento nas próximas temporadas.

Torcedores da Juventus fizeram a tradicional invasão de campo após amistoso
Torcedores da Juventus fizeram a tradicional invasão de campo após amistoso (Foto:Marco Bertorello / AFP)

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