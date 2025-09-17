menu hamburguer
Técnico do Miami Dade elogia mudança de postura e exalta Talero contra o Panathinaikos

Treinador vê atitude positiva em segundo jogo na Grécia

Técnico do Miami Dade, Gregory durante o jogo contra o Apollo Smyrnis
imagem cameraTécnico do Miami Dade, Gregory durante excursão dos norte-americanos na Grécia (Foto: Roberto Linck/Miami Dade)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Atenas (GRE)
Dia 17/09/2025
18:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Miami Dade, Gregory elogiou a postura da equipe no duelo contra o Panathinaikos, nesta quarta-feira (17). Ao contrário do duelo contra o Apollo Smyrnis, os norte-americanos iniciaram o confronto marcando o adversário sob pressão e quase arrancaram um triunfo na Grécia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Obviamente, foi um dia completamente diferente. Tivemos outro dia para nossos jogadores se recuperarem do jet leg, o que ajudou. Também tivemos a chance dos garotos se conhecerem melhor após a derrota. Fomos capazes de identificar alguns problemas e fazer os ajustes necessários para resolver esses problemas e mudamos nossa tática totalmente. Decidimos levar o jogo para o outro time e valeu a pena.

Na sequência, Gregory exaltou a importância de Dylan Talero na equipe do Miami Dade por conta dos dois gols marcados contra o Panathinaikos. O treinador também destacou a participação de Teo, que foi um atleta chave no setor do meio de campo.

- Tivemos jogadores chaves no campo, como Dylan (Talero), que foi excepcional, assim como Teo no meio de campo. Nossos dois zagueiros brasileiros nos manteve no jogo. O mais importante foi o esforço em equipe e os jogadores estiveram juntos.

Na sexta-feira (19), o Miami Dade volta a campo após um dia de descanso e enfrentará o Panionios, que é um dos clubes mais tradicionais do país. O clube busca sua primeira vitória após dois confrontos na excursão na Grécia.

Dylan Talero comemora gol marcado pelo Miami Dade contra o Panathinaikos
Dylan Talero comemora gol marcado contra o Panathinaikos (Foto: Roberto Linck/Miami Dade)

