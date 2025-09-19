Diogo Jr celebra boa fase com Miami Dade na Grécia: ‘Feliz’

O atacante Diogo Jr celebrou a boa fase vivida com o Miami Dade nos amistosos da excursão feita na Grécia. Nesta sexta-feira (19), o ponta esquerda conseguiu ter uma boa atuação diante do Panionios e foi responsável por uma assistência para um dos gols de Dylan Talero.

- Eu estou muito feliz. Está dando tudo certo. Pude dar uma assistência. É seguir firme e forte e é partir pra cima no próximo jogo.

Enquanto Diogo Jr esteve em campo, o Inter Miami vencia o Panionios por 2 a 0 e controlava as ações da partida. Apesar do empate em 3 a 3 com dois gols cedidos na reta final da partida, o brasileiro elogiou a atuação, o trabalho coletivo, mas pediu atenção nos detalhes que deixaram a vitória escapar.

- Estamos melhorando a cada jogo. A gente vai aprimorando nosso estilo de jogo, nosso conjunto. O jogo foi bom, nosso conjunto foi bom. Foi um grupo, na verdade. Acho que a gente tem que pensar em terminar melhor os jogos, porque a gente consegue começar bem, mas termina levando o empate ou a virada.

Neste sábado (20), o Miami Dade encara o Olympiacos, e Diogo Jr é uma das grandes esperanças da equipe norte-americana para conseguir um resultado positivo diante do maior clube da Grécia.

