Futebol Internacional

Diogo Jr celebra boa fase com Miami Dade na Grécia: ‘Feliz’

Brasileiro é tratado como uma das principais joias da equipe norte-americana

Diogo Jr em ação pelo Miami Dade contra o Panionios na excursão pela Grécia
Diogo Jr em ação pelo Miami Dade contra o Panionios na excursão pela Grécia (Foto: Roberto Linck/Miami Dade)
João Brandão
Atenas (GRE)
Dia 19/09/2025
15:56
O atacante Diogo Jr celebrou a boa fase vivida com o Miami Dade nos amistosos da excursão feita na Grécia. Nesta sexta-feira (19), o ponta esquerda conseguiu ter uma boa atuação diante do Panionios e foi responsável por uma assistência para um dos gols de Dylan Talero.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

- Eu estou muito feliz. Está dando tudo certo. Pude dar uma assistência. É seguir firme e forte e é partir pra cima no próximo jogo.

Enquanto Diogo Jr esteve em campo, o Inter Miami vencia o Panionios por 2 a 0 e controlava as ações da partida. Apesar do empate em 3 a 3 com dois gols cedidos na reta final da partida, o brasileiro elogiou a atuação, o trabalho coletivo, mas pediu atenção nos detalhes que deixaram a vitória escapar.

- Estamos melhorando a cada jogo. A gente vai aprimorando nosso estilo de jogo, nosso conjunto. O jogo foi bom, nosso conjunto foi bom. Foi um grupo, na verdade. Acho que a gente tem que pensar em terminar melhor os jogos, porque a gente consegue começar bem, mas termina levando o empate ou a virada.

Neste sábado (20), o Miami Dade encara o Olympiacos, e Diogo Jr é uma das grandes esperanças da equipe norte-americana para conseguir um resultado positivo diante do maior clube da Grécia.

