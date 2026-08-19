Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'
Brasileiro irá jogar contra o Górnik Zabrze, da Polônia, na Conference League
O Monaco estreia oficialmente na temporada nesta quinta-feira (20), diante do Górnik Zabrze, da Polônia, pelos playoffs da Conference League. A partida também marcará o primeiro jogo oficial de Filipe Luís como treinador do clube, depois de o brasileiro comandar a equipe apenas em amistosos na pré-temporada.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Na véspera do confronto, Filipe Luís adotou um discurso cauteloso e reconheceu que o Monaco ainda enfrenta algumas dificuldades neste início de trabalho. O treinador, porém, afirmou que o momento não servirá como desculpa para a equipe na busca pela classificação.
– A Conference League é uma bela competição, estamos ansiosos por ela. É verdade que estamos enfrentando algumas dificuldades, mas isso não é uma desculpa. Temos um elenco excelente para competir e tentar vencer – afirmou Filipe Luís.
O técnico também demonstrou respeito pelo Górnik Zabrze e chamou atenção para as características apresentadas pelo adversário. Para o brasileiro, a equipe polonesa reúne jogadores capazes de criar perigo tanto em transições rápidas quanto em momentos de maior controle da posse.
– Vemos que essa equipe assimilou claramente as ideias de seu treinador. Eles têm bons jogadores, principalmente pontas perigosos, e fazem contra-ataques rápidos. Também possuem jogadores que gostam de ter a bola e têm muita qualidade técnica. Portanto, certamente será um adversário difícil. Mas, claro, estamos prontos – declarou.
A cautela apresentada por Filipe Luís também está relacionada ao momento do próprio Monaco. A equipe aproveitou a pré-temporada para trabalhar aspectos do seu jogo e chega ao primeiro compromisso oficial ainda com diferentes estágios de preparação entre os jogadores.
Um dos pontos trabalhados mais recentemente foi a pressão sobre o adversário. O goleiro Lukas Hradecky, que também participou da coletiva, destacou a necessidade de o time encontrar um equilíbrio maior na organização defensiva.
– Sempre existe uma pequena apreensão antes do primeiro jogo de verdade. Fizemos algumas boas partidas de preparação e outras em que poderíamos ter feito melhor. Enfrentaremos uma equipe muito boa, então não podemos ir pensando que somos necessariamente superiores. Será uma partida difícil – afirmou.
Hradecky também citou a necessidade de reconhecer melhor os momentos para pressionar e defender, depois de uma temporada em que o Monaco sofreu muitos gols.
Filipe Luís terá desfalques na estreia
O treinador brasileiro também terá de lidar com ausências importantes para a partida na Polônia. Ansu Fati está fora, enquanto Mamadou Coulibaly e Aleksandr Golovin cumprem suspensão. Matthis Abline é dúvida, e Folarin Balogun ainda não deve estar disponível para o confronto. Diante do cenário, Filipe Luís indicou que jogadores mais jovens podem ganhar espaço na estreia oficial.
– Neste momento, faltam muitos jogadores. Acho que os jovens estão prontos para ajudar a equipe. Isso é o mais importante – afirmou.
O confronto contra o Górnik Zabrze abre a disputa por uma vaga na fase de liga da Conference League. O Monaco chega ao duelo após terminar a última edição da Ligue 1 na sétima colocação, enquanto o adversário polonês caiu diante do Ferencváros na fase classificatória da Europa League.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'Há 7 minutos
Futebol Internacional
Mourinho revela detalhes da renovação de Vini Jr e Real MadridHá 27 minutos
Futebol Internacional
Jornal espanhol coloca Antony acima de Isco como estrela do Real BetisHá 33 minutos
Futebol Internacional
José Mourinho minimiza acerto de Rodri com o Barcelona: 'Não faz falta'Há 43 minutos
Futebol Internacional
Presidente do Bayern se assusta com estado de saúde de Musiala: 'É uma tragédia'Há 1 hora
Futebol Internacional
AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (19) do mercado da bola internacionalHá 1 hora
Mais LANCE!