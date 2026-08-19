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Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'

Brasileiro irá jogar contra o Górnik Zabrze, da Polônia, na Conference League

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:36
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco
Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco (Foto: Reprodução)

O Monaco estreia oficialmente na temporada nesta quinta-feira (20), diante do Górnik Zabrze, da Polônia, pelos playoffs da Conference League. A partida também marcará o primeiro jogo oficial de Filipe Luís como treinador do clube, depois de o brasileiro comandar a equipe apenas em amistosos na pré-temporada.

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Na véspera do confronto, Filipe Luís adotou um discurso cauteloso e reconheceu que o Monaco ainda enfrenta algumas dificuldades neste início de trabalho. O treinador, porém, afirmou que o momento não servirá como desculpa para a equipe na busca pela classificação.

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– A Conference League é uma bela competição, estamos ansiosos por ela. É verdade que estamos enfrentando algumas dificuldades, mas isso não é uma desculpa. Temos um elenco excelente para competir e tentar vencer – afirmou Filipe Luís.

O técnico também demonstrou respeito pelo Górnik Zabrze e chamou atenção para as características apresentadas pelo adversário. Para o brasileiro, a equipe polonesa reúne jogadores capazes de criar perigo tanto em transições rápidas quanto em momentos de maior controle da posse.

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– Vemos que essa equipe assimilou claramente as ideias de seu treinador. Eles têm bons jogadores, principalmente pontas perigosos, e fazem contra-ataques rápidos. Também possuem jogadores que gostam de ter a bola e têm muita qualidade técnica. Portanto, certamente será um adversário difícil. Mas, claro, estamos prontos – declarou.

Filipe Luís conversa com jogadores do Monaco durante amistoso contra o Getafe
Filipe Luís conversa com jogadores do Monaco durante amistoso contra o Getafe (Foto: Divulgação)

A cautela apresentada por Filipe Luís também está relacionada ao momento do próprio Monaco. A equipe aproveitou a pré-temporada para trabalhar aspectos do seu jogo e chega ao primeiro compromisso oficial ainda com diferentes estágios de preparação entre os jogadores.

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Um dos pontos trabalhados mais recentemente foi a pressão sobre o adversário. O goleiro Lukas Hradecky, que também participou da coletiva, destacou a necessidade de o time encontrar um equilíbrio maior na organização defensiva.

– Sempre existe uma pequena apreensão antes do primeiro jogo de verdade. Fizemos algumas boas partidas de preparação e outras em que poderíamos ter feito melhor. Enfrentaremos uma equipe muito boa, então não podemos ir pensando que somos necessariamente superiores. Será uma partida difícil – afirmou.

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Hradecky também citou a necessidade de reconhecer melhor os momentos para pressionar e defender, depois de uma temporada em que o Monaco sofreu muitos gols.

Filipe Luís terá desfalques na estreia

O treinador brasileiro também terá de lidar com ausências importantes para a partida na Polônia. Ansu Fati está fora, enquanto Mamadou Coulibaly e Aleksandr Golovin cumprem suspensão. Matthis Abline é dúvida, e Folarin Balogun ainda não deve estar disponível para o confronto. Diante do cenário, Filipe Luís indicou que jogadores mais jovens podem ganhar espaço na estreia oficial.

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– Neste momento, faltam muitos jogadores. Acho que os jovens estão prontos para ajudar a equipe. Isso é o mais importante – afirmou.

O confronto contra o Górnik Zabrze abre a disputa por uma vaga na fase de liga da Conference League. O Monaco chega ao duelo após terminar a última edição da Ligue 1 na sétima colocação, enquanto o adversário polonês caiu diante do Ferencváros na fase classificatória da Europa League.

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