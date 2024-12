A Fifa anunciou, na quarta-feira (11), que o trio formado por Portugal, Marrocos e Espanha sediará a edição centenária da Copa do Mundo em 2030, além de jogos iniciais na América do Sul. Existe ainda, porém, uma grande dúvida na cabeça da entidade e dos anfitriões sobre o principal jogo da competição.

Ainda não parece estar claro para o principal órgão do futebol mundial qual será o local da final do Mundial. Há meses, jornais estrangeiros apontaram para a realização no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, de forma semelhante ao que aconteceu em 1982. Entretanto, pode haver mudanças no cenário indicado pelos periódicos europeus.

O Riyadh Air Metropolitano, palco de jogos do Atlético de Madrid desde 2017 após o fim do Vicente Calderón, ganhou força e chegou a ser melhor ranqueado em uma lista acima do Camp Nou, pertencente ao Barcelona e que está em reformas neste momento. A consideração com o "caldeirão" colchonero se deve à construção moderna da arena, que antes da aquisição, era conhecida como La Peineta.

No top 5 de favoritismo, aparece também o San Mamés, do Athletic Bilbao, e um futuro estádio do Marrocos. O Hassan II Stadium é um projeto previsto para 2028, em Benslimane, com uma estrutura também modernizada e números exorbitantes, e pode ganhar força para a definição da Fifa nos próximos anos.

A intenção da Federação Marroquina é erguer uma casa para a seleção local com capacidade para 115 mil torcedores, o que faria do Hassan II o maior estádio do mundo. O desejo já é antigo, e havia a possibilidade de uma construção para a Copa de 2010, mas a derrota para a África do Sul no posto de anfitrião fez com que a verba fosse guardada para o futuro, que chegou diante da candidatura em conjunto com a dupla ibérica.

A arquitetura do local ficou por conta dos escritórios Oualalou + Choi e Populous, e estima-se que o gasto girará em torno de R$ 7 bilhões, girados via recursos públicos. Eventos importantes, referências à cultura local no design e jardins suspensos são algumas das ideias preparadas para serem concretizadas.

🏆 LISTA DE PROVÁVEIS ESTÁDIOS DA COPA DO MUNDO DE 2030

🏟️ Estadio Riazor - La Coruña (ESP)

🏟️ Adrar Stadium - Agadir (MAR)

🏟️ Camp Nou - Barcelona (ESP)

🏟️ Estádio Olímpico de Montjuïc - Barcelona (ESP)

🏟️ Estadi Cornellà-El Prat - Barcelona (ESP)

🏟️ San Mamés - Bilbao (ESP)

🏟️ Hassan II Stadium - Casablanca (MAR)

🏟️ Stade Mohammed V - Casablanca (MAR)

🏟️ Fez Stadium - Fes (MAR)

🏟️ Estadio Gran Canaria - Las Palmas (ESP)

🏟️ Estádio de Luz - Lisboa (POR)

🏟️ José Alvalade - Lisboa (POR)

🏟️ Santiago Bernabéu - Madri (ESP)

🏟️ Riyadh Air Metropolitano - Madri (ESP)

🏟️ La Rosaleda - Málaga (ESP)

🏟️ Marrakesh Stadium - Marrakesh (MAR)

🏟️ Estádio do Dragão - Porto (POR)

🏟️ Prince Moulay Abdellah Stadium - Rabat (MAR)

🏟️ Anoeta - San Sebastián (ESP)

🏟️ Benito Villamarín - Sevilha (ESP)

🏟️ La Cartuja - Sevilha (ESP)

🏟️ Ramon Sánchez Pizjuán - Sevilha (ESP)

🏟️ Ibn Batouta Stadium - Tânger (ESP)

🏟️ La Romareda - Zaragoza (ESP)

🏆 PARA OS JOGOS INICIAIS:

🏟️ Defensores del Chaco - Assunção (PAR)

🏟️ Estádio Nacional - Assunção (PAR)

🏟️ Monumental de Núñez - Buenos Aires (ARG)

🏟️ Estádio Centenário - Montevidéu (URU)

No mesmo dia da oficialização do Mundial de 2030, a Fifa também aproveitou para anunciar a disputa da edição seguinte, em 2034, na Arábia Saudita. O projeto realizado pelo país asiático envolveu aportes do Fundo de Investimento Público local para contratar craques de nível mundial, como Messi, Benzema e Cristiano Ronaldo, atraindo os holofotes para si. Dos 15 estádios a receberem jogos, 11 estão no início ou ainda começarão a ser construídos, o que também dificulta uma decisão da entidade.