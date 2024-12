Prêmio Brasil Olímpico: confira todos os vencedores

O Comitê Olímpico Brasileiro realiza nesta quarta-feira (11), no Vivo Rio, no Rio, a entrega do Prêmio Brasil Olímpico. Em mais uma edição, o prêmio reconhece os atletas que tiveram grande desempenho no ano de 2024 e nos Jogos Olímpicos de Paris.

Nos discursos dos atletas e dirigentes premiados, prevaleceu o agradecimento ao COB e por todo o apoio que receberam durante as Olimpíadas de Paris 2024. O Prêmio Brasil Olímpico é um dos mais importantes do país e celebra os esportistas olímpicos que tiveram grande desempenho em 2024.

Além disso, o evento fará homenagens a atletas que se aposentaram neste ano. Serão celebrados a ex-jogadora de vôlei de praia Ágatha Bednarczuk, a ex-velejadora Isabel Swan, o ex-nadador Bruno Fratus, o ex-canoísta Erlon Souza e o ex-judoca Rafael Silva, o Baby.

Vencedores do Prêmio Brasil Olímpico

Prêmio Inspire Riachuelo - Ana Sátila Prêmio Adhemar Ferreira da Silva - Zé Roberto Guimarães Destaques Jogos da Juventude Caixa 2024 - Giovanna Imhof e Lúcio Flávio filho Atleta Revelação - Gustavo Oliveira, o Bala Loka Atleta da Torcida - Caio Bonfim Prêmio Ovvi Influenciador do Ano - Flávia Saraiva Melhor Evento Misto - Equipe Mista de Judô Prêmio Espírito Olímpico - Christian Gebara (CEO da Vivo) Melhor em cada categoria:

Atletismo - Caio Bonfim

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Basquete 3x3 – Luana Batista

Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking – B-Girl Mini Japa

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo Bala Loka

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski

Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Zion Bethonico

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada

Futebol – Lorena

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela

Judô - Beatriz Souza

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos

Natação - Guilherme Costa

Pentatlo Moderno – Isabela Abreu

Polo Aquático – Gabriel Sojo

Remo – Lucas Verthein

Rugby Sevens – Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Tatiana Weston-Webb

Taekwondo - Edival Pontes

Tênis - Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida

Tiro esportivo – Geovana Meyer

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vôlei – Gabi Guimarães

Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia

Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior

Wrestling Livre – Giulia Penalber Melhor Treinadora Individual - Sarah Menezes Melhor Treinador Individual - Francisco Porath Melhor Treinador Coletivo - Arthur Elias