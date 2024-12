A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (11), Espanha, Marrocos e Portugal como sedes da edição da Copa do Mundo de 2030, por meio do Congresso Extraordinário da entidade. No entanto, três jogos serão disputados na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai ), com uma partida em cada país.

Espanha, Marrocos e Portugal serão as sedes oficiais da Copa de 2030. Sem concorrência, a decisão foi confirmada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. Argentina, Paraguai e Uruguai também recebem jogos por conta da celebração dos 100 anos da primeira edição do torneio, que ocorreu em 1930, no Uruguai. Contudo, as partidas da América do Sul vão ocorrer na semana anterior à abertura da competição.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, discursou após a decisão. Na fala, ele tratou como um "dia histórico para o futebol".

— Primeira final se jogou no Centenário (estádio no Uruguai). Hoje nós estamos decidindo a sede de uma Copa, a sede do centenário do Mundial. Podemos mostrar ao mundo, como disse o presidente Infantino, que o futebol nos une. Estamos em uma frente histórica e podemos mostrar um bom trabalho em equipe para fazer história unindo três continentes atrás de uma paixão — disse Alejandro.

Formato da Copa do Mundo de 2030

O formato será igual ao de 2026, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando, ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.

No Uruguai, o Estádio Centenário irá receber a abertura oficial da Copa de 2030. Na Argentina, será o Monumental de Núñez, enquanto no Paraguai ainda não há confirmação. Nas sedes oficiais, serão 20 estádios utilizados (11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal).

