Raphinha leva web ao delírio com gol em Dortmund x Barcelona pela Champions: ‘Bola de Ouro’

Raphinha abriu o placar para o Barcelona diante do Borussia Dortmund nesta quarta-feira (11) e gerou repercussão entre torcedores na web. Em jogo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, a equipe da Catalunha saiu na frente mesmo jogando fora de casa, mas cedeu o empate em gol de pênalti de Guirassy minutos depois.

O atacante marcou para o Barça aos sete minutos do segundo tempo, após correr nas costas do zagueiro e receber enfiada de bola de Dani Olmo. Cara a cara com o goleiro Kobel, Raphinha bateu firme de canhota no canto oposto e balançou a rede no Signal Iduna Park (Westfalenstadion).

Via redes sociais, torcedores exaltaram o gol feito pelo brasileiro, que chega ao sexto na Champions League e aos 20 na temporada, considerando clube e Seleção. A web foi tomada por comentários que afirmam que o atacante merece a Bola de Ouro, prêmio que elege o melhor jogador do mundo;

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND X BARCELONA

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: TNT e Max

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️VAR: Dennis Higler (HOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nuri Şahin)

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Reyna; Duranville, Guirassy, Gittens.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Inaki Pena; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.