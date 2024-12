Com falha de Ederson, City perde para a Juventus e se complica na Champions

A situação do Manchester City na Champions League fica pior a cada jogo. O time de Pep Guardiola perdeu para a Juventus por 2 a 0, em jogo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Em atuação pouco inspirada da dupla Haaland e De Bruyne, os Cityzens viram Dušan Vlahović decidir em uma falha do goleiro brasileiro Ederson, e McKennie ampliar o placar com um lindo voleio em Turim.

Com o resultado, o City fica em situação complicada na 22ª colocação geral, com um ponto a mais que o primeiro time fora da zona de classificação e cinco a menos que o primeiro time na zona de classificação direta ao mata-mata. A Juve, do outro lado, chega aos 11 pontos na 14ª posição.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo teve pouquíssimas oportunidades: a Juventus esbarrava em uma atuação segura de Ederson e pouco agregava perigo, apesar de jogar em casa. Do outro lado, o Manchester City, atacava esporadicamente com o que tinha de melhor. Aos 39', Haaland passou muito perto de abrir o placar e obrigou Di Gregorio a fazer uma linda defesa.

Na segunda etapa, a Velha Senhora mostrou uma postura bem mais ofensiva. Aos 7', Vlahovic abriu o placar com um firme cabeceio: Ederson, que parecia ter o controle da bola, acabou deixando escapar para dentro. O City ampliou a pressão pelo resultado, mas seguiu enfrentando Di Gregorio, em ótima noite, na meta dos italianos.

Eficiente, a Juventus ampliou o placar com um lindo voleio de Weston McKennie aos 30'. Após ter a reação freada, o time inglês sentiu o gol. Com a derrota, o Manchester City se complica na tabela da Champions League: são duas rodadas (PSG, fora, e Brugge, em casa) para buscar a classificação ao mata-mata.

Jogadores do Manchester City lamentam gol da Juventus na Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O que vem por aí?

Após o resultado, a Juventus encara o Venezia pela 16ª rodada da Serie A, no próximo sábado (14), enquanto o Manchester City tem o clássico contra o Manchester United, no domingo (15).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS 2x0 MANCHESTER CITY

6ª rodada - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

🥅 Gols: Vlahovic (9'/2ºT) e McKennie (30'/2ºT) (JUV)

🟨 Cartões amarelos: Jack Grealish e Bernardo Silva (MCI); Di Gregorio (JUV)

⚽ ESCALAÇÕES:

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio; Savona, Gatti e Kalulu, Danilo; Thuram e Locatelli; Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Walker, Rúben Dias, Gvardiol e Rico Lewis; Grealish, Gündogan; Silva, Doku, De Bruyne e Haaland