Futebol Internacional

Fifa escala brasileiro para jogos da Copa do Mundo Sub-17

Torneio acontecerá entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar

Paulo Cesar Zanovelli
imagem cameraPaulo César Zanovelli em ação no futebol brasileiro (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
16:43
  • Mais Notícias

Paulo César Zanovelli foi o árbitro escolhido pela Conmebol para representar o Brasil na Copa do Mundo Sub-17. O árbitro de 35 anos formará trio com Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Luanderson Lima dos Santos em partidas do intercontinental de base.

Apesar da idade, o mineiro tem experiência em jogos internacionais. No Sul-Americano Sub-20 deste ano, Zanovelli apitou quatro partidas, sendo duas do Uruguai e duas da Argentina, todas pela fase de grupos. No âmbito de clubes, em 2025, foram cinco aparições, sendo duas pela Libertadores e três pela Sul-Americana.

Em 2024, Paulo chegou a ser suspenso por 15 dias de partidas após julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo do afastamento, com base no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - "deixar de observar as regras da modalidade" -, aconteceu após validar um gol polêmico na vitória do Fluminense sobre o São Paulo por 2 a 0.

Zanovelli vai estar à frente do primeiro clássico pelas semifinais do Estadual
Paulo César Zanovelli representará a arbitragem brasileira na Copa do Mundo Sub-17 (Reprodução/Premiere)

A Conmebol também recomendou à Fifa outras cinco comissões completas de arbitragem. Venezuela, Paraguai, Bolívia, Peru e Chile também serão representadas por trios que atuarão nos gramados do Catar em novembro.

🕴️ Trios de arbitragem da Conmebol na Copa do Mundo Sub-17

🟢🟡🔵 Brasil: Paulo César Zanovelli, Nailton Sousa e Luanderson Lima
🔴🔵⚪ Chile: Fernando Véjar, Juan Serrano e Carlos Poblete
🔴⚪🔴 Peru: Roberto Pérez, Leonar Soto e José Castillo
🟢🔴🟡 Bolívia: Ivo Méndez, Jesús Antelo e William Medina
🔴⚪🔵 Paraguai: Derlis López, Roberto Cañete e Eduardo Britos
🟡🔵🔴 Venezuela: Yender Herrera, Antoni García e Erizon Nieto

O Mundial acontecerá entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar. A Seleção Brasileira está confirmada no Grupo H, com Honduras, Indonésia e Zâmbia. O torneio tem 12 chaves com quatro seleções cada; as duas melhores de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas avançam ao mata-mata.

