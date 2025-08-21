Atlético de Madrid se aproxima de acordo por atacante da Juventus
Colchoneros podem envolver o lateral-direito Molina na operação
Apesar da grande movimentação no mercado até então, o Atlético de Madrid pode estar próximo de mais uma contratação. Os Colchoneros estão interessados em Nico González, da Juventus, e contam com o aval do argentino para avançar na negociação, de acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport".
O Atlético de Madrid está disposto a pagar 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões na cotação atual) pelo atacante argentino. No entanto, buscando evitar grande prejuízo, a Juventus está pedindo um montante entre 25 e 30 milhões de euros (R$ 159,2 e 191 milhões, respectivamente) pelo jogador, que se juntou à Velha Senhora em junho do ano passado por 33 milhões de euros (R$ 210,2 milhões), vindo da Fiorentina.
Nico já possui um acordo com o Atlético de Madrid, atraído pela ideia de ser treinado por Diego Simeone. Assim, segundo o jornal italiano, cabe aos clubes chegarem a um acordo sobre os valores da transferência, que atualmente estão longe do que o Atleti está oferecendo. Dessa forma, o lateral-direito Nahuel Molina, que os Colchoneros pretendem vender, pode ser incluído na negociação com a Juventus.
Mercado agitado no Atleti
Além da possível contratação de Nico Gonzáles, os Colchoneros fecharam com Raspadori, Thiago Almada, Johnny, Álex Baena, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Dávid Hancko e o goleiro Juan Musso, que foi adquirido em definitivo, para a temporada 2025/26. Com os oito reforços, o Atlético de Madrid já ultrapassou R$ 1 bilhão em gastos e este valor pode aumentar mediante a evolução da negociação com a Juventus por Nico.
