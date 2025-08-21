menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atlético de Madrid se aproxima de acordo por atacante da Juventus

Colchoneros podem envolver o lateral-direito Molina na operação

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-VENEZIA
imagem cameraJogadores da Juventus comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
15:02
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Atlético de Madrid está interessado em Nico González, da Juventus.
O clube oferece 15 milhões de euros, enquanto a Juventus pede entre 25 e 30 milhões.
Nico já possui acordo com o Atlético e deseja ser treinado por Simeone.
O lateral Nahuel Molina pode ser incluído na negociação para facilitar o acordo.
Atlético já gastou mais de R$ 1 bilhão em contratações para a temporada 2025/26.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Apesar da grande movimentação no mercado até então, o Atlético de Madrid pode estar próximo de mais uma contratação. Os Colchoneros estão interessados em Nico González, da Juventus, e contam com o aval do argentino para avançar na negociação, de acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport".

continua após a publicidade

O Atlético de Madrid está disposto a pagar 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões na cotação atual) pelo atacante argentino. No entanto, buscando evitar grande prejuízo, a Juventus está pedindo um montante entre 25 e 30 milhões de euros (R$ 159,2 e 191 milhões, respectivamente) pelo jogador, que se juntou à Velha Senhora em junho do ano passado por 33 milhões de euros (R$ 210,2 milhões), vindo da Fiorentina.

continua após a publicidade

Nico já possui um acordo com o Atlético de Madrid, atraído pela ideia de ser treinado por Diego Simeone. Assim, segundo o jornal italiano, cabe aos clubes chegarem a um acordo sobre os valores da transferência, que atualmente estão longe do que o Atleti está oferecendo. Dessa forma, o lateral-direito Nahuel Molina, que os Colchoneros pretendem vender, pode ser incluído na negociação com a Juventus.

Alvo do Atlético de Madrid, Nico Gonzáles comemora gol pela Juventus (Foto: Reprodução/Juventus)
Mercado agitado no Atleti

Além da possível contratação de Nico Gonzáles, os Colchoneros fecharam com Raspadori, Thiago Almada, Johnny, Álex Baena, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Dávid Hancko e o goleiro Juan Musso, que foi adquirido em definitivo, para a temporada 2025/26. Com os oito reforços, o Atlético de Madrid já ultrapassou R$ 1 bilhão em gastos e este valor pode aumentar mediante a evolução da negociação com a Juventus por Nico.

continua após a publicidade

