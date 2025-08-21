Com 2,26m, ex-pivô da NBA vira jogador de futebol e choca o futebol aos 40 anos

O ex-jogador da NBA Pavel Podkolzin, de 2,26 metros de altura, trocou as quadras de basquete pelos gramados e fez sua estreia como jogador de futebol profissional aos 40 anos. O ex-pivô fez sua primeira partida oficial como centroavante do FC Amkal Moskva, em duelo contra o Kaluga pela Copa da Rússia.

Pavel Podkolzin em duelo contra o Kaluga pela Copa da Rússia (Foto: Reprodução / Instagram)

Carreira de Pavel Podkolzin na NBA

Escolhido no Draft da NBA de 2004, teve passagem pelo Dallas Mavericks ao lado de estrelas como o alemão Dirk Nowitzki. Embora sua carreira nos EUA tenha sido curta, com apenas seis jogos disputados, ele construiu um longo e sólido currículo no basquete russo.

Pavel Podkolzin se tornou o jogador mais alto do futebol russo

Ao entrar em campo pelo FC Amkal Moskva, Pavel Podkolzin não apenas realizou uma das estreias mais inusitadas do futebol mundial, mas também quebrou um recorde significativo: com seus impressionantes 2,26 metros de altura, ele se tornou oficialmente o jogador de futebol mais alto da história da Rússia.

O FC Amkal Moskva é um clube de grande popularidade na Rússia, mas que opera fora dos moldes tradicionais. Fundado por blogueiros e personalidades da mídia, o time se notabiliza por atrair figuras famosas e criar eventos de grande repercussão, tornando a contratação de Podkolzin uma jogada de marketing e uma curiosidade esportiva.

