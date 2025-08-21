Barcelona e Uefa já tem um acordo costurado para o começo da Champions League. Segundo a "Rádio Catalunya", o clube solicitou à entidade máxima do futebol europeu que seu jogo inicial no torneio acontecesse fora de casa, a fim de ganhar tempo para disputar a fase de liga no Camp Nou.

Segundo o regulamento da competição, os clubes devem mandar os quatro jogos do estágio de pontos corridos no mesmo palco. O Barça tem corrido contra o tempo para alcançar a viabilização do estádio, que se encontra em reta final das obras iniciadas em junho de 2023 para modernização e ampliação.

Com o sinal verde da Uefa para uma estreia como visitante, os Blaugranas precisariam entregar o projeto pronto até 30 de setembro ou 1 de outubro, na segunda rodada, onde obrigatoriamente a equipe de Hansi Flick jogaria em condição de mandante. Representantes do órgão, inclusive, fizeram uma visita ao local das obras para entender o andamento.

Projeto do Camp Nou, desejado pelo Barcelona já em jogos da Champions de 2025/26 (Foto: Divulgação)

🤝 Barcelona busca para a Champions parceria semelhante à feita com La Liga

De maneira semelhante, o Barcelona também conseguiu um acordo com a direção de La Liga, e joga os três primeiros compromissos do calendário fora de casa. Além de já ter vencido o Mallorca no Son Moix, o time duela com o Levante em Valencia no sábado (23), e oito dias depois, vai a Madri para visitar o Rayo Vallecano.

O primeiro jogo na Catalunha está marcado para o dia 14, diante do Valencia, após a paralisação para a Data Fifa. Com isso, a diretoria também ganhou dias a mais para finalizar os trabalhos no Camp Nou, e de quebra, poderá usar o estádio posteriormente para cumprir mais jogos seguidos em casa.

O Barcelona garantiu-se na fase de liga da Champions de 2025/26 devido à conquista do título de La Liga na última temporada, garantido com duas rodadas de antecedência após vitória em clássico diante do Espanyol. Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal são os demais representantes espanhóis no estágio de pontos corridos, que se inicia em meados de setembro; o sorteio dos jogos acontece na próxima quinta-feira (28).

