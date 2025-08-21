menu hamburguer
Futebol Internacional

Uefa aceita pedido do Barcelona para fase de liga da Champions, diz imprensa

Catalães estão garantidos no estágio de 36 times após terem sido campeões de La Liga em 2024/25

Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)
imagem cameraEstágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
15:35
Barcelona e Uefa já tem um acordo costurado para o começo da Champions League. Segundo a "Rádio Catalunya", o clube solicitou à entidade máxima do futebol europeu que seu jogo inicial no torneio acontecesse fora de casa, a fim de ganhar tempo para disputar a fase de liga no Camp Nou.

Segundo o regulamento da competição, os clubes devem mandar os quatro jogos do estágio de pontos corridos no mesmo palco. O Barça tem corrido contra o tempo para alcançar a viabilização do estádio, que se encontra em reta final das obras iniciadas em junho de 2023 para modernização e ampliação.

Com o sinal verde da Uefa para uma estreia como visitante, os Blaugranas precisariam entregar o projeto pronto até 30 de setembro ou 1 de outubro, na segunda rodada, onde obrigatoriamente a equipe de Hansi Flick jogaria em condição de mandante. Representantes do órgão, inclusive, fizeram uma visita ao local das obras para entender o andamento.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Projeto do novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação)
Projeto do Camp Nou, desejado pelo Barcelona já em jogos da Champions de 2025/26 (Foto: Divulgação)

🤝 Barcelona busca para a Champions parceria semelhante à feita com La Liga

De maneira semelhante, o Barcelona também conseguiu um acordo com a direção de La Liga, e joga os três primeiros compromissos do calendário fora de casa. Além de já ter vencido o Mallorca no Son Moix, o time duela com o Levante em Valencia no sábado (23), e oito dias depois, vai a Madri para visitar o Rayo Vallecano.

O primeiro jogo na Catalunha está marcado para o dia 14, diante do Valencia, após a paralisação para a Data Fifa. Com isso, a diretoria também ganhou dias a mais para finalizar os trabalhos no Camp Nou, e de quebra, poderá usar o estádio posteriormente para cumprir mais jogos seguidos em casa.

O Barcelona garantiu-se na fase de liga da Champions de 2025/26 devido à conquista do título de La Liga na última temporada, garantido com duas rodadas de antecedência após vitória em clássico diante do Espanyol. Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal são os demais representantes espanhóis no estágio de pontos corridos, que se inicia em meados de setembro; o sorteio dos jogos acontece na próxima quinta-feira (28).

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

