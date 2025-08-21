As cenas lamentáveis entre as torcidas de Independiente e Universidad de Chile, durante confronto pelas oitavas de final da Sul-Americana, continuam sem definição. O clube argentino, na tarde desta quinta-feira (21), emitiu um comunicado responsabilizando os chilenos presentes no Libertadores de América pelo começo da confusão que levou à paralisação do duelo.

Segundo a diretoria do clube, a briga ocorrida nas arquibancadas de Avellaneda só teve início por conta dos atos iniciais dos aficionados de "La U", que atiraram objetos - parte deles arrancados das instalações do estádio - contra os argentinos.

"O Independiente condena fortemente os atos gravíssimos de violência ocorridos à noite no Estádio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, que levaram ao cancelamento do encontro entre nosso time e a Universidad de Chile por parte da Conmebol. Segundo as imagens divulgadas, informações oficiais e partes policiais, os incidentes se iniciaram no setor visitante desde antes do jogo. Em primeira instância, atacaram e levaram à inativação do sistema formado por câmeras de segurança, e logo, começaram a destruir as instalações sanitárias do setor. Logo depois, a torcida visitante usou os destroços como projéteis e lançou bombas pirotécnicas até os torcedores locais que estavam na tribuna baixa e em uma das partes adjacentes ao setor sul. Posteriormente, aconteceram agressões inaceitáveis por parte de torcedores da casa.

Desde o primeiro momento, o clube ativou os protocolos de segurança, colaborou com as autoridades presentes e a organização do torneio, e disponibilizou assistência médica aos feridos, em total cumprimento do manual da Conmebol. Por outro lado, e como temos feito até agora, continuaremos colaborando com a investigação que está em andamento, cedendo todas as evidências disponíveis, e nos colocamos à disposição dos feridos e machucados.

Reiteramos com total clareza: rechaçamos toda forma de violência, proveniente de quem seja.

O clube trabalhará incansavelmente para que cada responsável seja individualmente identificado e punido, solicitando a aplicação do direito de admissão aos delinquentes disfarçados de torcedores que responderam com violência às agressões da torcida visitante. Vamos levar aos responsáveis e terceiros os danos materiais ocasionados em nossas instalações. Ao mesmo tempo, o presidente e o secretário-geral do clube se encontram a caminho do Paraguai para trabalhar na representação do Independiente frente à Conmebol e terminar de resolver as implicações a nível esportivo.

A nossos sócios e sócias: entendemos a preocupação e a dor pelo ocorrido. Nosso compromisso é cuidar dos nossos.

Por isso, para esse jogo trabalhamos junto com a Conmebol, a A.Pre.Vi.De, a Polícia Bonaerense e os Carabineros de Chile, colocando à disposição das organizações uma operação que cumpria com todas as normas vigentes e exigências estipuladas para esse tipo de competição. No entanto, nada disso foi suficiente para conter a violência desmedida promovida durante a noite por alguns que, longe dos valores que devem ser primários no esporte, escolheram a agressão e colocaram em risco a integridade de milhares de pessoas que foram ao estádio para torcer e desfrutar de um espetáculo esportivo.

Somos o Independiente . A violência não nos representa.”

🏟️ O que aconteceu no Libertadores de América?

O confronto entre Independiente e Universidad de Chile era válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0, e na Argentina, aumentaram a vantagem logo aos 11 minutos de jogo, com gol de Assadi. 16 minutos depois, Montiel recolocou os "Rojos" no confronto.

Minutos após o gol, uma confusão começou nas arquibancadas, com torcedores de La U incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária. Alguns argentinos chegaram a invadir o campo buscando segurança, enquanto outros cruzaram a grande que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.

Néstor Grindetti, presidente do clube de Avellaneda, concedeu entrevista ao canal argentino "TyC Sports" e, de maneira paralela ao comunicado emitido de maneira oficial nas redes sociais, colocou diretamente a culpa nos chilenos presentes no Libertadores de América.

- Já estamos falando com as pessoas da Conmebol e vamos defender todos os interesses do Independiente. O Independiente não teve nada a ver com isso. Está claro que o começo e também a sequência do problema foi só de um público. Torcedores da La U. Há um claro e evidente responsável. Tem que ter uma punição ao clube chileno e uma liberação de responsabilidades do Independiente. O que aconteceu hoje foi lamentável. Torcedores do U destruíram nossos banheiros, pegaram artefatos e os jogaram nas arquibancadas. Uma violência sem precedentes, absolutamente injustificada - declarou o mandatário.

Na madrugada de quarta para quinta, a Conmebol indicou o cancelamento do confronto. Agora, as duas diretorias devem participar de um processo investigativo por parte da entidade para defender a permanência na competição.