Estamos oficialmente a um ano da Copa do Mundo. O principal torneio de seleções terá início no dia 11 de junho de 2026, e a Fifa celebrou a proximidade da data da competição, que será realizada em sede conjunta nos três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México.

- Daqui a um ano, o maior espetáculo de futebol do planeta certamente cativará o mundo como nunca antes. Isso é mais do que um torneio, é uma celebração global de conexão, união e paixão. Em todos os cantos do mundo, os sonhos estão se tornando realidade, à medida que as voluntárias se classificam e os torcedores fazem seus planos para fazer parte da história, em contagem regressiva para a maior Copa do Mundo de todos os tempos - declarou Gianni Infantino, presidente da entidade.

O órgão máximo do futebol mundial, inclusive, criou uma ação com as 16 cidades-sede. Todas terão relógios marcando a contagem regressiva de um ano para a competição, até a meia-noite de 11 de junho do próximo ano. Um deles já foi desbloqueado: o de Kansas City, nos Estados Unidos, com as participações dos empresários locais Clark Hunt, dono do Kansas City Chiefs, franquia da NFL; e Cliff Illig, empresário do Sporting KC, da MLS.

A edição de 2026 será a primeira com a presença de 48 seleções, ao invés de 32, como aconteceu nos últimos anos. Das vagas, 13 já estão preenchidas: além das vagas concedidas aos países-sede, Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil e Equador conquistaram um lugar na competição.

🔰 Brasil avança à Copa do Mundo de 2026 com antecedência

A Seleção conseguiu a classificação na noite de terça-feira (10). Diante do Paraguai, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu por 1 a 0, com gol solitário de Vini Jr, no dia do aniversário do treinador. Com o resultado, o time chegou a 25 pontos e não pode ser alcançado pela Venezuela, primeira seleção fora do G-6 das Eliminatórias, mesmo a dois jogos do fim.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será feito em dezembro deste ano. Nem todas as vagas estarão preenchidas, com a tendência de conhecimento de todos os participantes até março do próximo ano.

