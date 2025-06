Golaço de Arrascaeta pelo Uruguai para web: ‘Gênio’

O gol de Arrascaeta em Uruguai x Venezuela foi o grande assunto das redes sociais sobre a partida desta terça-feira (10), pelas Eliminatórias. O camisa 10 do Flamengo acertou um feliz chute de fora da área para ampliar o placar para a Celeste.

Golaço de Arrascaeta

Arrascaeta comemora seu gol no jogo do Uruguai contra a Venezuela (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Uruguai e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O confronto é válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e terá a transmissão do SporTV 3 (TV fechada).

O Uruguai é o quinto colocado na tabela de classificação, com 21 pontos em 15 jogos disputados. A Venezuela, por sua vez, está em sétimo, atualmente, com 18 pontos. Vale lembrar que os seis primeiros garantem vaga automática, enquanto o sétimo disputa a repescagem mundial. Os últimos três estão fora do próximo Mundial.

Confira todas as informações do jogo entre Uruguai e Venezuela (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI X VENEZUELA

16ª RODADA - ELIMINATÓRIAS



🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de junho de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai;

📺 Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa): Santiago Mele, Varela, José María Giménez, Ronald Araújo, Piquerez; Manuel Ugarte, Betancur, De Arrascaeta, Pellistri, Maxi Araújo, Brian Rodríguez.

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista): Romo; González, Ferraresi, Wilker Ángel, Aramburu; Savarino, Bello, José Martínez, Segovia; Josef MartÍnez, Rondón.