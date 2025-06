Bielsa destaca atuação de Arrascaeta pelo Uruguai: ‘Pela primeira vez’

O Uruguai venceu a Venezuela por 2 a 0 nesta terça-feira (10), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Rodrigo Aguirre, ex-jogador do Botafogo, e Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, fizeram os gols da vitória. A atuação fez o meia ganhar elogios de Marcelo Bielsa, técnico da Celeste.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Arrascaeta se expressou pela primeira vez a um nível criativo, com fantasia, imaginação, desequilíbrio individual. Ele acrescentou esforço e aquele último passe, que é uma dúvida constante no jogo do Uruguai desde que dirijo — disse o treinador.

continua após a publicidade

O tento marcado quebrou o jejum de gols que Arrascaeta passava pelo Uruguai. Os últimos gols dele haviam sido na Copa do Mundo do Catar, contra Gana, em dezembro de 2022.

Uruguai x Venezuela: como foi o jogo? ⚽

O primeiro tempo foi de controle da posse de bola da Celeste, que teve ela em 71% do tempo. O domínio se transformou em grande chance aos 43 minutos, quando Max Araújo cobrou escanteio na área, e Aguirre desviou de cabeça para abrir o placar.

continua após a publicidade

Logo na volta do intervalo, o Uruguai ampliou a vantagem. Rodrigo Bentancur roubou a bola do campo de ataque, e ela ficou com Arrascaeta. O craque do Flamengo avançou com ela e bateu forte de fora da área para balançar a rede da Venezuela aos dois minutos da segunda etapa. A Vinotinto tentou reagir e equilibrou as ações, mas sem sucesso.

Com o resultado, os uruguaios chegam aos 24 pontos e assumem provisoriamente o quarto lugar. Por sua vez, os venezuelanos seguem com 18 pontos, na sétima posição.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.