Longe da Copa do Mundo de 2026, a Itália quer evitar a terceira ausência seguida e já se mexe nos bastidores. Segundo o jornal local "Corriere dello Sport", a Federação Italiana de Futebol (FIGC) já tem um novo alvo após a demissão de Luciano Spalletti.

continua após a publicidade

➡️ Al-Hilal fica para trás, e gigante espanhol busca contratação de Theo Hernández, do Milan

Trata-se de Gennaro Gattuso, ídolo do Milan e da seleção. O ex-jogador estava no Hajduk Split, da Croácia, mas encerrou o ciclo no começo de junho e está livre no mercado, sendo o nome preferido da entidade para assumir o cargo.

O presidente Gabriele Gravina está inclinado à contratação e deve se reunir com o ex-volante nos próximos dias para alinhar a chegada. Gattuso terá a missão de reverter a situação complicada nas Eliminatórias e colocar a Azzurra no Mundial do próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gennaro começou a carreira de técnico no Sion (SUI) em 2013, logo depois de se aposentar. Além de rodar em clubes como Napoli, Valencia e Olympique de Marseille, assumiu o Milan entre 2017 e 2019, mas não teve sucesso no trabalho.

continua após a publicidade

Gennaro Gattuso pode assumir a Itália no caminho da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

O alvo inicial da FIGC era Claudio Ranieri. Porém, a lenda de 73 anos recusou o convite e optou por se manter no momento de aposentadoria da beira do campo, já que agora trabalha como uma espécie de conselheiro na Roma, onde encerrou a carreira ao final de 2024/25 com uma vaga na Europa League.

A demissão de Luciano Spalletti aconteceu no domingo (8), logo após sofrer uma dura derrota diante da Noruega por 3 a 0. Apesar da queda, conduziu o time dois dias depois ao triunfo diante da Moldávia. As contas da Azzurra para o avanço ao Mundial não são simples, precisando de uma sequência de vitórias nos próximos compromissos pelas Eliminatórias e de tropeços dos noruegueses.

🔢 Crise antes da Copa do Mundo: números de Spalletti na Itália

⚽ 24 jogos

✅ 12 vitórias

🟰 6 empates

❌ 6 derrotas

🥅 40 gols marcados

🛡️ 29 gols sofridos

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.