Fenerbahçe e Lyon empatam em duelo por vaga na fase de liga da Champions Times disputam as últimas vagas na fase de liga da Champions League

A última fase da fase inicial da Champions League iniciou nesta terça-feira (18) com três jogos que movimentaram a rodada. O destaque ficou com o duelo entre Fenerbahçe e Lyon, que terminou empatado em Istambul. Outras duas partidas foram realizadas entre Dinamo Zagreb x Viking e Levski Sofia x AEK Atenas, que também se encerraram com igualdade no placar.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fenerbahçe 1 x 1 Lyon

No lotado Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul, Fenerbahçe e Lyon empataram em 1 a 1 na partida de ida para definir o classificado à fase de liga da Champions League. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o time francês abriu o placar com Loïs Openda. Porém, logo no começo da segunda etapa, Mason Greenwood — reforço do time turco para essa temporada — igualou o marcador.

continua após a publicidade

A partida de volta será realizada na quarta-feira (26), no Groupama Stadium, em Lyon (FRA), às 16h (de Brasília).

Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida da pré-Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

Levski Sofia 0 x 0 AEK Atenas

Levski Sofia e AEK Atenas empataram sem gols no Estádio Georgi Asparuhov, em Sófia (BUL). Após duelo equilibrado entre as equipes, a vaga na fase de liga será definida na capital da Grécia, no Agia Sophia Stadium, às 16h (de Brasília), na quarta-feira (26).

Dinamo Zagreb 2 x 2 Viking

No Estádio Maksimir, na Croácia, o Dinamo de Zagreb começou com tudo para cima do Viking e abriu 2 a 0 em apenas dois minutos, com gols de Dion Drena Beljo e Mateo Lisica. Porém, o time norueguês conseguiu a reação ainda no primeiro tempo e empatou o placar com Peter Christiansen e Zlatko Tripic, deixando a decisão aberta para o jogo de volta.

continua após a publicidade

A segunda partida será realizada na quarta-feira (26), no Viking Stadion, em Stavanger (NOR), às 16h (de Brasília).

Dinamo de Zagreb e Viking empataram por 2 a 2 pelo jogo de ida da pré-Champions League (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

Jogos de quarta-feira (19) da pré-Champions

NEC x Bodo/Glimt Celtic x LASK Hapoel Beer Sheva x Sabah Futbol Klubu Slovan x Bratislava x Celje

Quando e como será o sorteio da fase de liga da Champions League?

A Uefa já definiu a data do sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27. A cerimônia será realizada no dia 27 de agosto de 2026 e definirá o caminho das 36 equipes classificadas para a principal competição de clubes da Europa.

Pelo terceiro ano consecutivo, o torneio será disputado no novo formato, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma fase de liga. Cada equipe conhecerá os oito adversários que enfrentará na etapa inicial da competição.

continua após a publicidade

As 36 equipes participantes serão divididas em quatro potes, com nove clubes em cada um. A distribuição é feita de acordo com o coeficiente oficial da Uefa.

Durante o sorteio, um software especializado definirá os confrontos de cada clube. Ao fim do processo, cada equipe terá oito adversários diferentes, seguindo os seguintes critérios:

continua após a publicidade

Dois adversários de cada um dos quatro potes;

Quatro partidas como mandante e quatro como visitante;

Nenhum clube poderá enfrentar equipes do mesmo país nesta fase.

Diferentemente do antigo formato, os clubes não disputarão partidas de ida e volta contra um mesmo adversário. Cada confronto será único.

Equipes classificadas para a fase de liga da Champions League 2026/27

Alemanha (4)

1 . Bayern de Munique (campeão da Bundesliga) 2 . Borussia Dortmund (vice-campeão) 3 . RB Leipzig (3º colocado) 4 . Stuttgart (4º colocado)

Bélgica (1)

Club Brugge (campeão do Campeonato Belga)

Espanha (5)

1 . Barcelona (campeão de LaLiga) 2 . Real Madrid (vice-campeão) 3 . Villarreal (3º colocado) 4 . Atlético de Madrid (4º colocado) 5 . Betis (5º colocado)

França (3)

1 . PSG (campeão da Ligue 1) 2 . Lens (vice-campeão) 3 . Lille (3º colocado)

Inglaterra (5)

1 . Arsenal (campeão da Premier League) 2 . Manchester City (vice-campeão) 3 . Manchester United (3º colocado) 4 . Aston Villa (4º colocado) 5 . Liverpool (5º colocado)

Itália (4)

1 . Inter de Milão (campeã da Serie A) 2 . Napoli (vice-campeão) 3 . Roma (3º colocada) 4 . Como (4º colocado)

Países Baixos (2)

PSV (campeão da Eredivisie)

Feyenoord (vice-campeão)

Portugal (2)

Porto (campeão da Liga Portugal)

Sporting (vice-campeão)

Tchéquia (1)

Slavia Praga (campeão do Campeonato Tcheco)

Turquia (1)

Galatasaray (campeão da Süper Lig)

Ucrânia (1)

Shakhtar Donetsk (campeão do Campeonato Ucraniano)

Taça e bola da final da Champions League 25/26 - (Foto: Reprodução X)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.