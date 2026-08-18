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Fenerbahçe e Lyon empatam em duelo por vaga na fase de liga da Champions

Times disputam as últimas vagas na fase de liga da Champions League

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 18:32
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Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida da pré-Champions League
Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida da pré-Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

A última fase da fase inicial da Champions League iniciou nesta terça-feira (18) com três jogos que movimentaram a rodada. O destaque ficou com o duelo entre Fenerbahçe e Lyon, que terminou empatado em Istambul. Outras duas partidas foram realizadas entre Dinamo Zagreb x Viking e Levski Sofia x AEK Atenas, que também se encerraram com igualdade no placar.

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Fenerbahçe 1 x 1 Lyon

No lotado Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul, Fenerbahçe e Lyon empataram em 1 a 1 na partida de ida para definir o classificado à fase de liga da Champions League. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o time francês abriu o placar com Loïs Openda. Porém, logo no começo da segunda etapa, Mason Greenwood — reforço do time turco para essa temporada — igualou o marcador.

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A partida de volta será realizada na quarta-feira (26), no Groupama Stadium, em Lyon (FRA), às 16h (de Brasília).

Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida da pré-Champions League
Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida da pré-Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

Levski Sofia 0 x 0 AEK Atenas

Levski Sofia e AEK Atenas empataram sem gols no Estádio Georgi Asparuhov, em Sófia (BUL). Após duelo equilibrado entre as equipes, a vaga na fase de liga será definida na capital da Grécia, no Agia Sophia Stadium, às 16h (de Brasília), na quarta-feira (26).

Dinamo Zagreb 2 x 2 Viking

No Estádio Maksimir, na Croácia, o Dinamo de Zagreb começou com tudo para cima do Viking e abriu 2 a 0 em apenas dois minutos, com gols de Dion Drena Beljo e Mateo Lisica. Porém, o time norueguês conseguiu a reação ainda no primeiro tempo e empatou o placar com Peter Christiansen e Zlatko Tripic, deixando a decisão aberta para o jogo de volta.

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A segunda partida será realizada na quarta-feira (26), no Viking Stadion, em Stavanger (NOR), às 16h (de Brasília).

Dinamo de Zagreb e Viking empataram por 2 a 2 pelo jogo de ida da pré-Champions League
Dinamo de Zagreb e Viking empataram por 2 a 2 pelo jogo de ida da pré-Champions League (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

Jogos de quarta-feira (19) da pré-Champions

  1. NEC x Bodo/Glimt
  2. Celtic x LASK
  3. Hapoel Beer Sheva x Sabah Futbol Klubu
  4. Slovan x Bratislava x Celje

Quando e como será o sorteio da fase de liga da Champions League?

A Uefa já definiu a data do sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27. A cerimônia será realizada no dia 27 de agosto de 2026 e definirá o caminho das 36 equipes classificadas para a principal competição de clubes da Europa.

Pelo terceiro ano consecutivo, o torneio será disputado no novo formato, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma fase de liga. Cada equipe conhecerá os oito adversários que enfrentará na etapa inicial da competição.

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As 36 equipes participantes serão divididas em quatro potes, com nove clubes em cada um. A distribuição é feita de acordo com o coeficiente oficial da Uefa.

Durante o sorteio, um software especializado definirá os confrontos de cada clube. Ao fim do processo, cada equipe terá oito adversários diferentes, seguindo os seguintes critérios:

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  • Dois adversários de cada um dos quatro potes;
  • Quatro partidas como mandante e quatro como visitante;
  • Nenhum clube poderá enfrentar equipes do mesmo país nesta fase.

Diferentemente do antigo formato, os clubes não disputarão partidas de ida e volta contra um mesmo adversário. Cada confronto será único.

Equipes classificadas para a fase de liga da Champions League 2026/27

Alemanha (4)

    1.
  1. Bayern de Munique (campeão da Bundesliga)
    2. 2.
  2. Borussia Dortmund (vice-campeão)
    3. 3.
  3. RB Leipzig (3º colocado)
    4. 4.
  4. Stuttgart (4º colocado)

Bélgica (1)

  • Club Brugge (campeão do Campeonato Belga)

Espanha (5)

    1.
  1. Barcelona (campeão de LaLiga)
    2. 2.
  2. Real Madrid (vice-campeão)
    3. 3.
  3. Villarreal (3º colocado)
    4. 4.
  4. Atlético de Madrid (4º colocado)
    5. 5.
  5. Betis (5º colocado)

França (3)

    1.
  1. PSG (campeão da Ligue 1)
    2. 2.
  2. Lens (vice-campeão)
    3. 3.
  3. Lille (3º colocado)

Inglaterra (5)

    1.
  1. Arsenal (campeão da Premier League)
    2. 2.
  2. Manchester City (vice-campeão)
    3. 3.
  3. Manchester United (3º colocado)
    4. 4.
  4. Aston Villa (4º colocado)
    5. 5.
  5. Liverpool (5º colocado)

Itália (4)

    1.
  1. Inter de Milão (campeã da Serie A)
    2. 2.
  2. Napoli (vice-campeão)
    3. 3.
  3. Roma (3º colocada)
    4. 4.
  4. Como (4º colocado)

Países Baixos (2)

  • PSV (campeão da Eredivisie)
  • Feyenoord (vice-campeão)

Portugal (2)

  • Porto (campeão da Liga Portugal)
  • Sporting (vice-campeão)

Tchéquia (1)

  • Slavia Praga (campeão do Campeonato Tcheco)

Turquia (1)

  • Galatasaray (campeão da Süper Lig)

Ucrânia (1)

  1. Shakhtar Donetsk (campeão do Campeonato Ucraniano)
Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça e bola da final da Champions League 25/26 - (Foto: Reprodução X)

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