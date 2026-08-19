Fala de Thiago Silva a Marcão repercute na Europa: 'Sua paixão' Jogador destacou desejo de ter parceria com Marcão após se aposentar

A possibilidade de Thiago Silva seguir carreira como treinador após a aposentadoria chamou a atenção da imprensa europeia. O "Diario AS", da Espanha, repercutiu a declaração do zagueiro do Fluminense sobre uma possível parceria com Marcão no futuro e destacou a paixão do brasileiro pela parte tática do futebol.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A publicação espanhola tratou a declaração como um sinal de que o defensor já começa a projetar sua transição dos gramados para o banco de reservas. O jornal também deu destaque à relação construída com Marcão e à liberdade recebida pelo jogador para participar de discussões sobre a organização defensiva do Fluminense. O interesse de Thiago Silva pelo trabalho de treinador foi o principal ponto da repercussão.

continua após a publicidade

– O aspecto técnico me atrai muito; sou fascinado por táticas e situações de jogo – afirmou o zagueiro, em declaração destacada pelo Diario AS.

A publicação espanhola inseriu Thiago Silva em um movimento cada vez mais comum entre jogadores de grande trajetória, que passam a considerar a carreira à beira do campo depois de pendurarem as chuteiras.

continua após a publicidade

Parágrafo do Diario AS sobre Thiago Silva demonstrar interesse em trabalhar com Marcão (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Cada vez mais lendas estão trocando os gramados pelo banco de reservas, pendurando as chuteiras para ocupar seus lugares à beira do campo. Thiago Silva, lenda da seleção brasileira, é o mais recente a confessar sua paixão pelo outro lado do futebol: o lado tático.

+ Thiago Silva revela bastidores de pênalti e ajuste decisivo do Fluminense

+ Thiago Silva indica dupla com Marcão no Fluminense: 'Temos que valorizar'

continua após a publicidade

O AS também destacou que esse interesse pela parte estratégica do jogo não era algo tão conhecido sobre o zagueiro. A repercussão surgiu a partir da participação de Thiago Silva nas discussões internas do Fluminense durante o trabalho de Marcão.

Depois da classificação sobre o Independiente Rivadavia, o defensor contou que o treinador interino permitiu que os jogadores contribuíssem na preparação da equipe para o confronto.

continua após a publicidade

– Marcão nos deu a oportunidade de ajudar de alguma forma. Antes da partida principal, nos reunimos para tentar estruturar nosso jogo defensivo, com o qual tivemos muita dificuldade no primeiro jogo, mas não tanto hoje. Acho que a análise dele foi perfeita – afirmou Thiago Silva.

Thiago Silva comemora classificação do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

É justamente essa relação que pode continuar quando o zagueiro deixar de atuar profissionalmente. Questionado sobre a possibilidade de trabalhar com Marcão em uma futura comissão técnica, Thiago Silva não descartou a parceria.

continua após a publicidade

– Provavelmente (vamos manter essa parceria quando for treinador). Por tudo aquilo que a gente já viveu e vem vivendo. Eu estou dando a minha contribuição, mas a última palavra é sempre do mister Marcão. Em todos os momentos em que ele foi acionado para ajudar o Fluminense, em momentos de dificuldade, ele deu conta do recado. Nós, brasileiros, temos que valorizar essa rapaziada, ele, o Cadu, que está fazendo um trabalho excelente. Temos que continuar assim, com os pés no chão, humildade, com tranquilidade, porque no sábado já tem mais uma batalha, e você perde, daqui a pouco vêm as cobranças de novo – afirmou.

Transição de Thiago Silva para o banco de reservas

O Diario AS também relacionou o interesse de Thiago Silva pelo trabalho tático à proximidade do fim de sua carreira como jogador. O zagueiro reconheceu que a continuidade nos gramados se torna cada vez mais difícil.

continua após a publicidade

– Jogar por muito mais tempo é praticamente impossível, né? Fisicamente, é quase impossível – disse Thiago Silva.

A publicação espanhola ainda destacou que o brasileiro já começou a se preparar para uma eventual mudança de função. Thiago Silva iniciou durante a pandemia o processo para obter a Licença B da CBF e, em maio deste ano, conseguiu a Licença A da Uefa.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.