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Thiago Silva revela bastidores de pênalti e ajuste decisivo do Fluminense

Zagueiro abriu as cobranças do Tricolor

PorPedro BrandãoEnviado Especial
19/08/2026 05:50
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Thiago Silva comemora classificação do Fluminense
Thiago Silva comemora classificação do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

MENDOZA (ARG) - Thiago Silva revelou bastidores importantes da classificação do Fluminense sobre o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (18), em Mendoza, pelas oitavas de final da Libertadores. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor venceu por 5 a 4 nos pênaltis e avançou às quartas.

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O capitão abriu a série de cobranças do Fluminense e converteu. Depois da partida, contou que chegou a pensar em mudar o canto que havia treinado na véspera, mas desistiu justamente para seguir aquilo que havia pedido aos companheiros.

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— Uma das coisas que passou hoje foi tentar mudar o que eu vinha treinando ontem. Sendo que minutos antes eu falei pra rapaziada não mudar o que eles fizeram ontem. Pra você ver como é um pouco contraditório isso. Quando eu coloco a bola na marca, eu penso em bater em um lugar. Mas eu falo: "Eu não posso falar pra eles fazerem uma coisa e eu fazer outra". Então eu vou na minha convicção, naquilo que eu falei pra eles, e vou bater. Se eu perder, faz parte do esporte, a gente lamenta. E foi o canto que eu treinei ontem muito bem e consegui reverter.

O zagueiro também descreveu a sensação depois de acertar a cobrança.

— Depois que a bola bate na rede, você sai com aquela sensação de dever cumprido. Mesmo sem acabar as cobranças.

Thiago Silva também contou que participou diretamente de uma mudança feita pelo Fluminense horas antes da partida. A bola parada era uma das principais preocupações da equipe. Nos confrontos anteriores, o Independiente Rivadavia já havia causado dificuldades ao Tricolor pelo alto, e o capitão afirmou que houve um ajuste específico na concentração.

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— Hoje fizemos um ajuste ali na concentração, antes da reunião principal. Foi justamente a jogada de bolas paradas deles. No um contra um aqui a gente sofreu bastante. Eles tocaram quase todas as bolas naquele jogo. Nós fizemos um ajuste ali, eu, o Fábio e a comissão do Marcão, pra que a gente pudesse, de repente, esvaziar um pouco o nosso primeiro pau, colocando mais uma marcação lá dentro. Porque eles atacavam muito bem esse segundo pau. E eu acho que funcionou, porque eles não tiveram tanta criação nesse sentido como tiveram naquele jogo.

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia
Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora aguarda o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). O Tricolor volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

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