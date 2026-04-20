Fala de Neymar vira assunto na Espanha: 'Gerando polêmica'
Jogador foi as suas redes sociais reclamar sobre as críticas que vem sofrendo
- Matéria
- Mais Notícias
Neymar voltou a virar assunto, porém, desta vez, além dos mares. Após a derrota do Santos de virada para o Fluminense, na Vila Belmiro, neste domingo (19), o jogador foi uma das manchetes do jornal espanhol "Diario AS". O" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)"> veículo afirmou que o atacante tem "gerado polêmica", após o camisa 10 responder sobre um gesto de coçar os ouvidos.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O jornal escreveu sobre as vaias sofridas por Neymar, no estádio do Santos. Segundo o AS, a Vila Belmiro se tornou uma fonte de tormento para o jogador quando os resultados não são favoráveis. Desta forma, os espanhóis citaram a discussão com torcedores após ter sido chamado de 'mimado' na Sul-Americana e repercutiram as vaias sofridas neste fim de semana contra o Fluminense.
No duelo contra o time carioca, após sair vaiado de campo, o atacante foi flagrado tapando os ouvidos com os dedos ao ser vaiado por parte da torcida santista após o apito final. Posteriormente, Neymar 'explodiu', segundo as palavras do AS, nas redes sociais, afirmando que, na verdade, estava coçando os ouvidos, e não tapando-os, e finalizou dizendo que estão pegando pesado nas críticas.
A publicação espanhola também lembrou que o atacante enfrenta cada partida como uma "final" para tentar convencer Ancelotti a convocá-lo para a Copa do Mundo, mas que sofreu um duro revés. O AS também descreveu a atuação de Neymar em campo, destacando que ele participou do primeiro gol do Santos, marcado por Gabigol, mas que acumulou erros na reta final.
Atuação de Neymar em Santos x Fluminense
Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.
Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Com o resultado, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, somando 13 pontos, e segue pressionado na competição. A equipe agora tenta virar a página e direciona o foco para a Copa do Brasil.
O próximo compromisso será na quarta-feira (22), novamente na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio mata-mata.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias