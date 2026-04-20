Deixando a má fase para trás, Endrick foi um dos grandes nomes do Lyon na vitória contra o PSG por 2 a 1, neste domingo (19), no Parc des Princes. O brasileiro, que estava há nove jogos sem balançar as redes no Campeonato Francês, chegou a ser criticado publicamente por Paulo Fonseca há dez dias. Respondendo da melhor forma em campo, com um gol e uma assistência, o atacante negou qualquer atrito com o treinador da equipe francesa logo após o apito final.

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– Não tenho nenhum problema com o treinador, nós conversamos. Nunca fico muito chateado com as escolhas do treinador, porque ele tem escolhas a fazer. E eu tenho que dar a melhor resposta possível em campo – afirmou o jogador, minutos após decidir o jogo.

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No dia 10 de abril, Paulo Fonseca criticou publicamente o desempenho de Endrick em entrevista coletiva, na véspera do duelo contra o Lorient. O técnico português disse não estar satisfeito com o atacante e cobrou mais dedicação, citando inclusive o desgaste físico do brasileiro com as viagens à seleção.

– Não estou satisfeito com o desempenho de Endrick. Ele estava cansado após a viagem ao Brasil, mas tem a responsabilidade de fazer mais. Precisamos dele. Ele está sendo marcado de perto pelos adversários – disse o português na ocasião.

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Endrick é destaque contra o PSG

Endrick foi o grande nome da vitória do Lyon sobre o atual campeão da Champions League. Ele abriu o placar ao aproveitar um chute errado de Afonso Moreira. Na sequência, deu assistência para o português marcar o segundo gol. Apesar de ter sido o protagonista da partida, o camisa 9 fez questão de valorizar o trabalho coletivo e evitar qualquer discurso individualista.

– Eu vou dar o melhor onde eu jogar. Se é pelos lados, vindo de trás, vou tentar deixar os colegas bem para marcar. Se é na área, vou finalizar para marcar. Se a gente não tiver a bola, vou pressionar, recompor. Quem joga, quem ganha e quem perde é sempre a equipe. Não tem jogo de um jogador só – afirmou.

Endrick comemora gol pelo Lyon contra o PSG. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

– Estou muito feliz com este gol e esta assistência. Meu gol? O Afonso me passou a bola quando eu achei que ele ia chutar. Tentei ler bem a jogada e estou muito feliz por ter podido ajudar minha equipe. Me dou muito bem com ele, ele é um jogador muito bom e estou muito feliz por ele ter marcado também. Nos damos muito bem – disse o jogador.

Com a vitória, o Lyon se manteve na quarta colocação do Campeonato Francês, posição que garante vaga na próxima Champions League. Endrick deixou o Real Madrid por empréstimo no fim de 2025 em busca de mais minutos em campo. Desde então, soma 17 jogos pelo clube francês, com sete gols e seis assistências. Antes da partida contra o PSG, ele havia passado em branco por nove jogos seguidos no torneio nacional.

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